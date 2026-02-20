Hit do Guns N Roses ultrapassa 1 bilhão de plays no Spotify

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Guns N Roses acaba de alcançar mais um feito expressivo no Spotify. A faixa Knockin On Heavens Door ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções e passou a integrar o seleto Billions Club da plataforma. Com isso, torna-se a quinta música da banda a atingir esse patamar no streaming.
Lançada no álbum Use Your Illusion II, de 1991, a canção consolidou-se como um dos grandes sucessos do grupo nos anos 1990. Agora, junta-se a outros clássicos da discografia, como Sweet Child O Mine, Welcome To The Jungle, Paradise CityeNovember Rain, que também figuram na lista de faixas bilionárias.
Guns: clássico foi escrito por Bob Dylan
Embora tenha se tornado um dos hinos do Guns N Roses, a música foi originalmente composta por Bob Dylan para o filme Pat Garrett and Billy the Kid, lançado em 1973. A versão da banda ganhou identidade própria ao longo dos anos, especialmente com as interpretações intensas nos palcos e os arranjos marcantes.
O grupo apresentou a faixa em diferentes momentos antes de sua inclusão definitiva em Use Your Illusion II. Uma versão ao vivo foi lançada como lado B de Welcome To The Jungle em 1987. Posteriormente, a banda gravou uma versão de estúdio para a trilha sonora do filme Dias de Trovão, estrelado por Tom Cruise, em 1990. Esses lançamentos ajudaram a consolidar a música no repertório oficial.
Com o passar dos anos, Knockin On Heavens Door tornou-se presença constante nos shows do Guns N Roses, sendo uma das faixas mais aguardadas pelo público. A nova marca no Spotify reforça a força duradoura da canção nas plataformas digitais e entre diferentes gerações de fãs.
A música também integra o repertório da turnê mundial de 2026, ampliando ainda mais seu alcance. Além do marco no streaming, a banda lançou recentemente os singles inéditos Nothine Atlas, representando suas primeiras novidades desde 2023.
Relembre: