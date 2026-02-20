The Cure: ‘Boys Dont Cry’ retorna em mix histórico e vinil raro

O The Cure surpreendeu fãs ao disponibilizar pela primeira vez em formato digital a versão Boys Dont Cry (New Voice New Mix), agora intitulada oficialmente Boys Dont Cry (86 Mix). O relançamento também chega ao mercado em formatos físicos para colecionadores: vinil de 12 polegadas em edição limitada, vinil de 7 polegadas e CD, todos distribuídos pela Universal Music.

No Brasil, o vinil já está disponível em pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 199,90, reforçando o apelo nostálgico e o interesse contínuo pela obra da banda britânica. A nova edição resgata um dos maiores marcos da discografia do grupo e celebra a longevidade de uma canção que atravessa gerações.

The Cure: clássico também fez sucesso no Spotify

Lançada originalmente em 1979, Boys Dont Cry consolidou-se como um dos hinos do pós-punk. Em 1986, a faixa ganhou novo fôlego com o remix incluído na coletânea Standing On The Beach, alcançando o TOP 40 em diversos países. A nova versão apresentada agora retoma essa fase específica da trajetória do grupo, oferecendo ao público uma releitura que marcou época.

O videoclipe da música contou com a participação de Mark Heatley, Christian Andrews e Russell Ormes, reforçando o caráter visual que sempre acompanhou a estética do The Cure. Ao longo dos anos, a faixa tornou-se presença constante em shows e momentos emblemáticos da carreira da banda.

Em entrevista à Rolling Stone, o vocalista Robert Smith comentou sobre a permanência do impacto da canção ao longo das décadas. Segundo ele: Eu estava cantando essa música em Glastonbury há alguns dias e percebi que ela tem uma ressonância muito contemporânea, com todas as listras do arco-íris e outras coisas voando na multidão. A declaração evidencia como a composição mantém diálogo com diferentes públicos e contextos culturais.

Além do sucesso histórico nas paradas, este clássico do The Cure ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify, consolidando seu espaço entre as faixas mais ouvidas do catálogo da banda nas plataformas digitais. O número reforça a relevância contínua do single no ambiente de streaming, ampliando ainda mais sua presença entre novas gerações de ouvintes.

O relançamento de Boys Dont Cry (86 Mix) evidencia a estratégia de valorização de clássicos em formatos atualizados, combinando distribuição digital com edições físicas voltadas a colecionadores. Ao unir nostalgia, desempenho expressivo no streaming e novas possibilidades de consumo, o The Cure reafirma o impacto duradouro de um dos maiores clássicos do rock alternativo.

