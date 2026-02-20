Fraternidade Sem Fronteiras promove encontro em Águas Claras

Brasília sedia o primeiro Encontro Regional de 2026 da Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), neste sábado (21/2), na Casa da Caridade Inácio Daniel, em Águas Claras. A capital federal foi escolhida para abrir a agenda nacional da organização humanitária neste ano.

Como tema Um só povo, um só coração, o encontro reunirá ofundador-presidente da FSF, Wagner Moura Gomes, além de lideranças religiosas, voluntários e convidados ligados aos projetos desenvolvidos pela instituição no Brasil e no exterior.

A programação prevê painéis, palestras e momentos de diálogo inter-religioso. Os recursos arrecadados com as inscrições serão destinados a iniciativas sociais como os projetos Órfãos do Congo, Clínica da Alma e ações assistenciais desenvolvidas por parceiros locais.

O Encontro Regional da FSF em Brasília é aberto a todo público e as inscrições podem ser feitas neste link. O valor é de R$ 120. O evento ainda conta com a modalidade do Ingresso Solidário, que possibilita ao participante doar uma inscrição para que pessoas em situação de vulnerabilidade financeira também possam vivenciar esse encontro de amor e acolhimento.