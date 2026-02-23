‘Viver Não é de Graça’: novo single mostra reflexão de Julies

O cantor Julies, um dos nomes em ascensão no cenário do reggae nacional, apresenta ao público o single Viver Não é de Graça, que chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (27). A faixa, produzida pelo trio Los Brasileros, aposta em uma atmosfera solar e acolhedora para traduzir sentimentos que transitam entre amor, tempo e amadurecimento.

Construída em parceria com Tales de Polli, Deko e Tercio de Polli, a música nasce de uma conexão que ultrapassa o estúdio. Os compositores acompanham Julies desde o início de sua trajetória e já assinaram trabalhos gravados por bandas como Maneva e Expressão Regueira. A sintonia entre eles transforma o processo criativo em um encontro de amigos que compartilham referências e propósito artístico.

Sobre a criação da faixa, o cantor afirma: Essa música foi uma delícia de fazer, porque tá muito dentro do que a gente ama compor. Quando a gente se junta, deixa de ser obrigação e vira um prazer real, uma celebração entre amigos que se entendem musicalmente.

A proposta de Viver Não é de Graça não se apoia no sofrimento como centro da narrativa. A canção convida à reflexão sobre ciclos naturais da vida, mostrando que nem todo momento será de euforia, mas que cada fase carrega aprendizado. A inspiração surge daquele instante simbólico em que a festa termina e o silêncio convida à introspecção como o eco de um carnaval que se despede, mas permanece na memória.

Julies: faixa é sobre “aceitar que nem todo dia o céu vai brilhar, mas que a vida segue e encontra a gente de novo

O próprio artista explica a essência da composição: Ela não é uma música de sofrimento. É sobre entender o processo, aceitar que nem todo dia o céu vai brilhar, mas que a vida segue e encontra a gente de novo.

O refrão carrega versos que sintetizam essa mensagem de forma direta e sensível. Expressões como viver não é de graça e dói, mas sei que passa revelam uma visão realista, porém esperançosa, sobre a caminhada individual. A ambiguidade presente na letra permite diferentes interpretações: pode soar como uma declaração romântica, mas também funciona como um lembrete sobre autoconhecimento e resiliência.

Com sonoridade quente, vibração positiva e lirismo acessível, Julies reafirma sua identidade artística dentro do reggae brasileiro. A produção de Los Brasileros acrescenta camadas modernas ao arranjo, mantendo a leveza que marca o estilo do cantor.

Viver Não é de Graça surge como um convite à contemplação e ao equilíbrio, dialogando com quem busca músicas que falam de sentimentos reais sem perder a luz. O novo lançamento consolida o nome de Julies como uma das vozes promissoras da cena, unindo mensagem sensível e atmosfera envolvente em uma faixa que caminha ao lado do ouvinte.