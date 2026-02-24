Zé Felipe revela se faria rap em defesa de Virginia após vaias na Sapucaí

Zé Felipe revela se faria novo rap em defesa de Virginia Fonseca após vaias na Sapucaí - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Zé Felipe reagiu em torno das críticas que a ex-mulher, Virginia Fonseca, recebeu ao fazer sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2026.

Em entrevista à revista Quem, o cantor entrou em defesa da influenciadora, que recebeu vaias, desfilou sem costeiro e ainda sofreu críticas por seu desempenho com o samba no pé na Sapucaí.

"Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não. E a gente não pode parar nossa vida por conta de quem não vai gostar, então é ir pra cima", disse Zé Felipe, que ainda reagiu, quando questionado se faria novamente um rap para defender Virginia: "Vale um rap! Tem que fazer".

Apesar dos elogios, o filho de Leonardo confessou não ter conseguido assistir ao desfile de Virgínia. "Não assisti porque não deu tempo, eu estava fazendo três shows todos os dias. Mas mandei mensagem para ela, fiquei na torcida", declarou ele, que elogiou a mãe dos seus filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.

"Virginia é muito especial, foi incrível. E acredito que você topar um desafio do tamanho desse, a pessoa tem que ter muita coragem e ela é uma mulher de coragem, então é uma admiração muito grande", concluiu Zé Felipe.