Angra anuncia show de reunião histórica em São Paulo

O Angra anuncia um dos momentos mais aguardados de sua trajetória: um show histórico e exclusivo no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 29 de abril de 2026, celebrando em grande estilo os 25 anos de Rebirth o álbum que redefiniu o destino da banda e marcou uma geração inteira de fãs do metal brasileiro e mundial.

O público terá a oportunidade de assistir à única apresentação da formação Nova Era fora do Bangers Open Air, reunindo no mesmo palco Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester.

O último show do Angra com a formação completa do Rebirth aconteceu em 2007, no encerramento da turnê de Aurora Consurgens. Desde então, os cinco integrantes Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester nunca mais dividiram o palco como Angra.

Essa longa ausência torna o reencontro ainda mais histórico: uma ocasião rara, carregada de significado, que ganha contornos ainda mais grandiosos ao reunir também os atuais integrantes Alírio Netto, Marcelo Barbosa e Bruno Valverde. Um verdadeiro encontro de eras, talentos e histórias que dificilmente se repetirá, simbolizando não apenas uma celebração, mas um marco na trajetória da banda e na memória dos fãs.

O espetáculo, apresentado em formato ampliado, trará a execução completa de Rebirth, além de um repertório cuidadosamente construído para revisitar momentos decisivos da carreira do Angra. Dividido em blocos temáticos, o show conduzirá o público por uma viagem musical que atravessa o renascimento da banda, sua consolidação internacional e sua fase contemporânea.

Angra: setlist contará com outras obras fundamentais da banda além de ‘Rebirth’

Além de Rebirth, o setlist celebrará álbuns fundamentais como Temple of Shadows (2004) e Aurora Consurgens (2006), e prestará homenagem à era clássica liderada pelo saudoso Andre Matos, eternizada em obras como Angels Cry, Holy Land e Fireworks. A fase atual também terá destaque com faixas de Secret Garden, Ømni e Cycles of Pain.

Mais do que um show, esta apresentação se configura como um marco na história do Angra um encontro de gerações que celebra o passado, o presente e o futuro de uma das bandas mais influentes do metal mundial. Um evento único, emocionante e imperdível para qualquer fã que deseja testemunhar, ao vivo, a força e a longevidade de um legado construído ao longo de mais de três décadas.

Angra Reunion

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795

Portões: 19h00

Início do show: 21h00

Classificação Etária: 18 anos. Menores de 16 (dezesseis) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos

De R$ 175 a R$ 700

Ingressos a venda a partir: 26/02/2026 às 10h, para o público em geral no site e 11h na bilheteria oficial.

Ingresso solidário disponível em alguns setores mediante doação de 1kg de alimento não perecível para campanha #corridacontrafome (consulte disponibilidade).

Bilheteria oficial: Carioca Club (sem taxa de serviço)