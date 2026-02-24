InícioDiversão e Arte
Angra anuncia show de reunião histórica em São Paulo

Encontro, que acontecerá no Espaço Unimed em abril, celebra os 25 anos de 'Rebirth'

Angra anuncia show de reunião histórica em São Paulo - (crédito: TMJBrazil)

O Angra anuncia um dos momentos mais aguardados de sua trajetória: um show histórico e exclusivo no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 29 de abril de 2026, celebrando em grande estilo os 25 anos de Rebirth o álbum que redefiniu o destino da banda e marcou uma geração inteira de fãs do metal brasileiro e mundial.

O público terá a oportunidade de assistir à única apresentação da formação Nova Era fora do Bangers Open Air, reunindo no mesmo palco Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester.

O último show do Angra com a formação completa do Rebirth aconteceu em 2007, no encerramento da turnê de Aurora Consurgens. Desde então, os cinco integrantes Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester nunca mais dividiram o palco como Angra.

Foto: Divulgação

Essa longa ausência torna o reencontro ainda mais histórico: uma ocasião rara, carregada de significado, que ganha contornos ainda mais grandiosos ao reunir também os atuais integrantes Alírio Netto, Marcelo Barbosa e Bruno Valverde. Um verdadeiro encontro de eras, talentos e histórias que dificilmente se repetirá, simbolizando não apenas uma celebração, mas um marco na trajetória da banda e na memória dos fãs.

O espetáculo, apresentado em formato ampliado, trará a execução completa de Rebirth, além de um repertório cuidadosamente construído para revisitar momentos decisivos da carreira do Angra. Dividido em blocos temáticos, o show conduzirá o público por uma viagem musical que atravessa o renascimento da banda, sua consolidação internacional e sua fase contemporânea.

Angra: setlist contará com outras obras fundamentais da banda além de ‘Rebirth’

Além de Rebirth, o setlist celebrará álbuns fundamentais como Temple of Shadows (2004) e Aurora Consurgens (2006), e prestará homenagem à era clássica liderada pelo saudoso Andre Matos, eternizada em obras como Angels Cry, Holy Land e Fireworks. A fase atual também terá destaque com faixas de Secret Garden, Ømni e Cycles of Pain.

Mais do que um show, esta apresentação se configura como um marco na história do Angra um encontro de gerações que celebra o passado, o presente e o futuro de uma das bandas mais influentes do metal mundial. Um evento único, emocionante e imperdível para qualquer fã que deseja testemunhar, ao vivo, a força e a longevidade de um legado construído ao longo de mais de três décadas.

Angra Reunion
Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
Local: Espaço Unimed
Endereço: Rua Tagipuru, 795
Portões: 19h00
Início do show: 21h00
Classificação Etária: 18 anos. Menores de 16 (dezesseis) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos

De R$ 175 a R$ 700

Ingressos a venda a partir: 26/02/2026 às 10h, para o público em geral no site e 11h na bilheteria oficial.
Ingresso solidário disponível em alguns setores mediante doação de 1kg de alimento não perecível para campanha #corridacontrafome (consulte disponibilidade).

Bilheteria oficial: Carioca Club (sem taxa de serviço)

Marcelo de Assis - TMJBrazil

postado em 24/02/2026 15:17
