Paula Fernandes: novo projeto audiovisual ’30 e Poucos Anos’ será gravado em SP

A cantora e compositora Paula Fernandes anuncia a gravação de seu novo projeto audiovisual, no dia 16 de abril, na Vibra São Paulo, um dos palcos mais emblemáticos do país. O momento representa um encontro intenso entre artista, obra e público, selando uma fase de maturidade, entrega e renovação em sua carreira.

Intitulado 30 e Poucos Anos, o novo projeto de Paula Fernandes marca seu grande lançamento em 2026 e nasce de um movimento íntimo e genuíno: olhar para dentro, revisitar memórias e transformar vivências em música, imagem e emoção. É um convite sensível para que o público mergulhe em sua trajetória, celebrando maturidade, essência e autenticidade.

Mais do que uma simples gravação, o projeto foi concebido como uma experiência imersiva e multissensorial inédita no Brasil na qual som, luz, aromas, projeções e narrativa se entrelaçam para criar um espetáculo que transcende o palco e desperta todos os sentidos. A música é o fio condutor dessa jornada, conectando passado e presente em uma atmosfera envolvente e profundamente emocional.

No repertório de Paula Fernandes, músicas que atravessaram gerações se encontram com composições que ajudaram a construir a essência artística da cantora. Cada faixa ocupa um lugar preciso na dramaturgia do show, criando uma conexão direta com o público. O projeto contará ainda com participações especiais, que serão anunciadas em breve, e prometem ampliar ainda mais a carga emocional da noite.

30 e Poucos Anos nasce de tudo o que vivi, senti e aprendi ao longo dos anos. É um convite para que o público caminhe comigo, sinta o que eu senti e reconheça suas próprias histórias em cada música. Quero que essa noite fique marcada na memória de todos, afirma Paula Fernandes.

A direção criativa é assinada por Andrey Hermuche, com roteiro de Bruno Campos, e a produção musical fica sob responsabilidade de Ricardo Lopes, reunindo sensibilidade artística, apuro estético e excelência sonora para dar vida a um espetáculo pensado nos mínimos detalhes.

Esta apresentação conta com realização da Opus Entretenimento, uma das principais plataformas de shows e entretenimento ao vivo do país, em parceria com a Jeito do Mato e seus empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia.

A venda de ingressos iniciaram na terça-feira (24) pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados.

Sobre Paula Fernandes

Paula Fernandes é uma das principais artistas da música brasileira, com uma trajetória marcada por autenticidade, versatilidade e grandes conquistas. Cantora, compositora e instrumentista, a mineira de Sete Lagoas soma mais de 2,4 bilhões de streams nas plataformas de áudio, 5,6 milhões de discos vendidos e dois prêmios Grammy Latino, a artista se destaca no cenário musical brasileiro e internacional.

Com uma carreira sólida no Brasil e no exterior, Paula já realizou 15 turnês internacionais, passando por países da Europa, Estados Unidos e África, e dividiu o microfone com nomes como Taylor Swift, Shania Twain, Alejandro Sanz, Juanes e Il Volo.

Premiada em diversas categorias da indústria do entretenimento, a artista soma oito indicações ao Grammy Latino, além de reconhecimentos como o Prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira, Troféu Imprensa, Meus Prêmios Nick e Melhores do Ano. Na televisão, teve mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes, reforçando sua presença marcante no audiovisual brasileiro.

Autora de sucessos como Jeito de Mato, Pássaro de Fogo, Pra Você e Sem Você, Paula Fernandes segue explorando novas sonoridades e reafirmando sua essência artística. Em 2025, lança o EP SIMPLESmente Eu, um projeto que representa leveza, liberdade e conexão com suas raízes, e se prepara para integrar o elenco da novela Coração Acelerado, prevista para estrear em 2026.

Paula Fernandes em 30 e Poucos Anos ao vivo em São Paulo

Data: 16 de abril de 2026

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – próximo a estação Santo Amaro

Horário: 20h (abertura da casa)

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos:

Pista Lote 1: R$ 220,00

Poltrona I: R$ 380,00

Poltrona II: R$ 350,00

Camarote Setor I: R$ 500,00

Camarote Setor II: R$ 460,00

Plateia Superior I: R$ 140,00