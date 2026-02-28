Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (28/2)

JÁ DIZIA PITÁGORAS...

Data estelar: Vênus e Mercúrio em conjunção.

Temos, adormecido em nossa alma, tudo que precisamos para atingir nossos propósitos existenciais e ainda muito mais, tesouros indescritíveis escondidos, mas pressentidos, que requerem mais do que uma frase mágica que os desperte, precisam de uma disciplina que no começo é amarga, mas que com o tempo e a prática se torna doce.

Insistimos, porém, em buscar longe e fora de nós o que temos ao alcance de nossa percepção, e assim vamos transitando pelo vale da decepção, porque quando pensamos que estamos seguros, porque nos apossamos de algo exterior a nós que significa a realização de nossos anseios, não demora muito para nos frustrarmos.

Já dizia Pitágoras, o ser humano é maravilhoso, mas seu problema consiste em procurar longe o que está dentro de si.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 e 20/4)

Agora é tempo de divertimento, sem atropelar ninguém, apenas para desfrutar de tudo que de maravilhoso, belo e bom a vida oferece, e que não é pouco. Ao contrário, as opções são múltiplas e ao alcance de sua mão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que é mais próximo e familiar a você é o que precisa de mais atenção, tendo em mente que são essas as questões que a alma normalmente dá por garantidas e, por isso, não lhes presta tanta atenção. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A natureza das informações que você pretende divulgar é importante, porém, mais importante ainda é você escolher direito a audiência e também o momento da exposição. Dessa forma, nada pode dar errado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cuide dos seus interesses pessoalmente, agora é melhor evitar a terceirização desse cuidado, porque ninguém, além de você, saberia fazer direito o que precisa ser feito. Assuma pessoalmente esse cuidado, pelo menos agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É um momento de definições, mas se você não encontrar a oportunidade objetiva de fazer alguma intervenção firme, pelo menos faça isso na sua vida interior, definindo com lucidez o objetivo que quer atingir.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De vez em quando, a vida pesa na alma como se fosse um fardo impossível de aguentar, e nessa hora é valioso ter presença de espírito para se lembrar de que essa sensação é temporária, e vai passar, sem deixar rastros.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Socializar é preciso, inclusive com as pessoas que não lhe são especialmente simpáticas, porque nesta parte do caminho não há condições de fazer essa seleção emocional, mas há perspectivas de construir interesses.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Projete sua imagem ao público, este é um momento propício à exposição. Faça isso, mesmo que não tenha muita vontade, porque da exposição maior surgirão oportunidades que, de outra maneira, ficariam invisíveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aproveite quando acontece a oportunidade de você se entusiasmar com novas perspectivas reais e consistentes, porque é certo que não é possível isso acontecer a toda hora. A maior parte do tempo é rotina.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O momento requer uma série de sacrifícios de sua parte, alguns que provavelmente não sejam de sua preferência, mas nesta parte do caminho não se trata de você gostar do que tiver de fazer, mas de o fazer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você tiver algum pedido para fazer, encontrará hoje maior receptividade do que a habitual. Por isso, seria interessante você aproveitar o momento para fazer pedidos àquelas pessoas que são mais resistentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue fazendo o que está ao seu alcance para manter tudo funcionando da melhor maneira possível, especialmente no que diz respeito à rotina, que não tem nada de espetacular, mas é a base de tudo o mais em sua vida.