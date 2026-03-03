Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (3/3)

TERRA ECLIPSA A LUA

Data estelar: A Lua Cheia de Virgem é eclipsada pela sombra da Terra.

Essa sombra que a Terra projeta sobre a Lua cheia de hoje, a eclipsando, nos mostra o resultado da soma de tudo que nossa humanidade faz entre o céu e a terra, o somatório de crueldades, vilezas e simulações, mas também o resultado das obras virtuosas.

Como nos dias atuais o crime se encontra no poder, nos mais altos escalões dos governos do mundo, mais do que nunca nos parece que o reino humano seja uma abominação e que o Divino poder que nos criou esteja à beira de se cansar de nós e desistir de nos proteger.

Esse é um raciocínio pueril, na melhor das hipóteses, ou muito mal intencionado, na pior dessas, porque as virtudes humanas são praticadas sem espetáculo e, infelizmente, o que não é espetacular não merece notícias nem viraliza nas redes sociais.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há questões que, de imediato, seria impossível solucionar e, por isso, seria melhor nem tocar nelas. Porém, como você é do signo que é, dificilmente vai se aquietar e deixar passar. Dentro do possível, se contenha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não podendo fazer as coisas do seu jeito, procure não se irritar com isso, porque neste momento seria mais sábio fazer concessões e amadurecer melhor as ideias do que atropelar o mundo para que tudo seja do seu jeito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É oportuno você se movimentar com firmeza na direção de suas pretensões, porque mesmo que não consiga realizar nada de imediato, pelo menos terá plantado as sementes do que virá depois, tornando tudo a seu favor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há discussões que precisam acontecer, a despeito de trazerem dores de cabeça enormes a você. Porém, evitar a dor de cabeça de imediato, driblando as conversas, seria acumular os problemas e, no futuro, esses explodiriam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que é verdadeiramente seu, por ser de seu merecimento, encontra nesta parte do caminho a oportunidade de ser consolidado, mas não pense que isso aconteceria sem conflito e discussão acalorada. Vale a pena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esse nervosismo que não passa! E que, em vez de diminuir, parece aumentar. Melhor você encontrar uma forma de tornar seu coração um pouco mais sereno, porque só nessa condição encontrará formas eficientes de resolver.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há assuntos que dá para colocar abertamente sobre a mesa, mas há outros, associados a esses, que ainda precisam ser tratados com muita discrição, sem abrir o jogo. É um equilíbrio bastante difícil de administrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto seus desejos forem legítimos, isto é, beneficiarem mais pessoas além de você, tudo continuará procedendo da melhor maneira possível. É importante, porém, que nesse processo não haja nenhum desvio de conduta.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Uma coisa deve ser evitada, apenas uma, a inércia. Este é um momento em que muitas questões, atuais e antigas, vêm à tona, tornando oportuno que você se envolva com elas, sem pretensão de as solucionar de imediato.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto tudo seja conversado, sua alma encontrará soluções para tudo. Só não haverá solução para o que não seja posto sobre a mesa, ou pior ainda, o que for mascarado com mentiras que ocultem a realidade visceral.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite abrir mão do que seja do seu merecimento só porque lhe traz dor de cabeça e irritação. Melhor sofrer um pouco os embates negativos da vida do que você abrir mão do que, depois, iria necessitar. Isso não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há muito mais gente disposta a ajudar você do que você pensa ou gostaria de admitir, dado pretender ser independente. Pedir ajuda não é algo que irá tirar sua autonomia e, ao contrário, consolidará bons relacionamentos.