Ivete Sangalo anuncia que fará cirurgia

A cantora Ivete Sangalo passa por cirurgua na manhã deste domingo (1º/3). O anúncio foi feito pela própria cantora, durante show em São Paulo na noite de sábado (28/2). Ela não explicou o motivo nem qual será o procedimento a que vai se submeter.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a semana, Ivete levou um susto, após desmaiar e sofrer um ferimento no rosto. No show de ontem ela ainda apresentava o hematoma na face decorrente da queda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ivete explicou que um quadro de desidratação e diarreia contribuiu para o episódio, mas acabou descobrindo outro diagnóstico, o de síndrome vasovagal.

O clínico geral e diretor médico do Hospital Santa Lúcia Gama, Lucas Albanaz, enfatiza que o problema ocorre quando o próprio organismo reage de forma exagerada a determinados estímulos, provocando queda transitória da pressão arterial e da frequência cardíaca.

Outro aspecto importante são os gatilhos. Entre os gatilhos mais frequentes estão dor intensa, estresse emocional, visão de sangue, calor excessivo, ambientes abafados, longos períodos em pé e desidratação. Esse conjunto de características ajuda os profissionais de saúde a direcionar a investigação.

O doutor Albanaz comenta que reconhecer os sinais é fundamental. “Eles permitem que a pessoa se sente ou se deite, reduzindo o risco de quedas e traumas.”

Ainda há desconhecimento sobre a síncope, e muitas pessoas não sabem identificar os sinais ou diferenciar um desmaio benigno de situações potencialmente mais graves. Apesar de a síncope vasovagal ter, em geral, boa evolução, a orientação médica é clara: todo episódio de desmaio deve ser avaliado.

Existem exames mais específicos que auxiliam no diagnóstico definitivo da condição. Um dos mais utilizados é o teste de inclinação, conhecido como tilt test, que avalia a resposta do organismo a mudanças de posição.

"O tilt test simula a mudança da posição deitado para em pé, enquanto pressão e batimentos são monitorados", explica Lucas Albanaz. Para pacientes com episódios recorrentes, há também opções de tratamento com medicações que ajudam a prevenir novos eventos.

Embora, na maioria das vezes, a síncope vasovagal não represente risco grave à saúde, o desmaio nunca deve ser ignorado. Informação, avaliação médica e acompanhamento adequado são essenciais para garantir tranquilidade e qualidade de vida a quem convive com a condição.