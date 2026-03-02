‘A Menina Dança’ homenageia Novos Baianos e dita o ritmo do inverno 26 da Animale em colaboração com o Replay - (crédito: TMJBrazil)

Unindo moda e música, a modelo brasileira Carol Trentini reinterpreta a clássica A Menina Dança, não só uma das principais canções dos Novos Baianos como também da MPB. A versão marca o lançamento de Animale On Tour, projeto que abre a coleção de inverno da marca de roupas.

A faixa, cuja produção musical ficou a cargo de Rodrigo Lemos (vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, em coautoria com outros músicos pelo disco Se o meu peito fosse o mundo, do Jota.Pê, é o primeiro passo de Carol na música e será lançada nesta quinta-feira (26), nas plataformas de streaming. O lançamento também vem acompanhado de um videoclipe e edição exclusiva em vinil.

Para o projeto, a Animale, marca de moda feminina do Grupo Azzas 2154, se une ao Replay, plataforma musical e audiovisual da Mescla Entretenimento. A produção resgata a essência setentista por meio de timbres que remetem ao folk-psicodélico, dialogando com a voz suave e autêntica de Carol Trentini. Com uma sonoridade que evoca a liberdade das estradas e o espírito nômade, temas da coleção, conectando a MPB clássica às texturas da produção fonográfica de 2026.

Carol Trentini foca na leveza e na “liberdade sem permissão” e inspiração nos Novos Baianos

Carol traz um frescor interpretativo que foca na leveza e na “liberdade sem permissão” proposta pela letra de Luiz Galvão e Moraes Moreira.

A parceria com a Replay insere o lançamento em um contexto de curadoria musical, que foca em revisitar discos icônicos sob o olhar da nova geração. A interpretação na voz da modelo preserva a força poética da canção original enquanto traduz seu espírito para o presente, conectando memória, atitude e expressão contemporânea, pilares essenciais da Animale.

O projeto une música e moda para marcar o conceito Animale On Tour e transforma o single em um item de colecionador, celebrando a materialidade da música em um mercado cada vez mais digital, e encontra em Carol Trentini a intérprete ideal para traduzir essa fusão entre memória, contemporaneidade e emoção.

O Replay atua como uma ponte entre legado e inovação, passado e presente, os clássicos e a nova geração. Agora, por meio dessa parceria com a Animale, tivemos a oportunidade de fazer uma outra junção bem simbólica da música com a moda. A releitura ficou incrível, estamos super felizes com o resultado, comenta José Francisco Tapajós, idealizador e diretor geral do Replay.

Inspirada pelo folk-psicodélico e pelos bastidores da cultura musical dos anos 1970, a coleção Inverno 26 da marca traduz o espírito aventureiro e independente de mulheres nômades contemporâneas, que transitam entre cidades, paisagens, festivais e conexões digitais, sem amarras geográficas ou estéticas.

No ano em que a marca comemora 35 anos, conectamos seu legado consolidado na moda com o momento cultural latente através da tendência comportamental que evoca uma nostalgia compartilhada ou now-stalgia, para revisitar signos musicais dos anos 90 e 2000, como o videoclipe – que se tornou nosso fashion film. Mais do que uma campanha, criamos um projeto audiovisual onde cada detalhe, desde a escolha da música até a revelação da Carol como nossa rockstar, representam a multiplicidade e protagonismo da mulher Animale. Nosso objetivo é inovar enaltecendo nossa herança através de uma perspectiva contemporânea, afirma Maria Fernanda Lamego, Head de Branding da Animale.

A parceria com a Replay amplia o alcance do projeto ao aproximar moda e música como expressões culturais complementares. Com a vanguarda da Animale como força criativa, guiado pela ideia de que modernizar o passado é uma forma de evolução, o projeto transforma clássicos da música brasileira em novas experiências e encontra em Carol Trentini a intérprete ideal para traduzir essa fusão entre memória, contemporaneidade e emoção.

