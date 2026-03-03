Felipe Araújo faz aparição surpresa no Villa Country

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor Felipe Araújo surpreendeu o público do Villa Country, nesta madrugada, ao aparecer de forma inesperada na casa noturna sertaneja, localizada no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Durante a programação da Praça Sertaneja, o artista subiu ao palco de surpresa e cantou alguns de seus principais sucessos, levando o público ao delírio e transformando a noite em um momento especial para quem estava presente.

A nova turnê de Felipe Araújo

A aparição inesperada acontece poucos dias antes de um compromisso importante: Felipe Araújo lança oficialmente sua nova turnê no Villa Country no dia 12 de março, em um show que promete reunir os grandes hits da carreira e novidades do novo projeto, Eu, Felipe Araújo.

Segundo o cantor dos hits A Mala É Falsa, Atrasadinha e Body Splash, a ida ao Villa Country nesta madrugada aconteceu porque ele já está ansioso e na expectativa pelo show daqui a dez dias: Quis vir aqui já sentir a energia do público e, claro, convidar todo mundo para essa estreia do show no dia 12, comentou Felipe Araújo ao deixar a casa, acompanhado da noiva, Lara Prado.

