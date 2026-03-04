Apresentadora da Band, Gardênia Cavalcanti sai em defesa de Virginia e detona Luana Piovani

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentadora Gardênia Cavalcanti comentou as críticas direcionadas a Virginia Fonseca durante o Carnaval deste ano. A declaração foi dada em entrevista à coluna Daniel Nascimento do jornal O Dia e ao programa TV Fama, da RedeTV!.

Gardênia, que apresenta um programa na Band Rio, também é musa da Acadêmicos do Grande Rio, mesma escola de samba em que Virginia ocupa o posto de rainha de bateria. A proximidade nos bastidores da agremiação motivou a comunicadora a se posicionar publicamente sobre o tema.

Ao comentar as críticas, Gardênia afirmou não concordar com o tom adotado. Eu adoro a Luana, acho inteligentíssima, mas de verdade, eu não concordo com esses ataques gratuitos, desnecessários, porque a Virginia nunca atacou a Luana, declarou, ao mencionar Luana Piovani.

A apresentadora também questionou o motivo das críticas. É feio, não é legal. O que faz eu não gostar de uma determinada pessoa se essa pessoa nunca fez nada pra mim?, disse.

Durante a entrevista, ela ainda defendeu a presença de artistas no Carnaval e relembrou nomes como Luma de Oliveira, Luiza Brunet e Monique Evans, que, segundo ela, contribuíram para dar visibilidade às escolas de samba. Ok, vamos valorizar as meninas da comunidade, mas as artistas também são bem-vindas, afirmou.

Sobre as críticas relacionadas ao desempenho de Virginia na avenida, Gardênia ressaltou a dedicação da influenciadora. Não sabe sambar? Mas ela está querendo aprender, está fazendo aula, tem vontade. Eu vou defender e ponto. Eu sou mulher e aplaudo a coragem dela, declarou.

Por fim, a apresentadora fez um apelo por mais empatia. A gente vive num mundo tão doente, tão complicado, com tanta violência acontecendo. Vamos ter mais empatia com as pessoas, concluiu.

A repercussão do episódio reacende o debate sobre o espaço de celebridades no Carnaval e os limites das críticas no ambiente digital.