Tincho Acosta retorna ao Brasil com EP gravado em take único e shows intimistas em São Paulo - (crédito: TMJBrazil)

Após 11 anos longe do país, o cantor e violonista argentino Tincho Acosta retorna ao Brasil para uma curta temporada em São Paulo, marcada pelo lançamento do EP Bandurria En El Fondo. O trabalho revisita o álbum Bandurria, semifinalista do Grammy Latino, e reforça a estética que une folclore latino-americano e lirismo contemporâneo.

Gravado no projeto En El Fondo Música, o EP foi registrado em take único e sem edições decisão que privilegia a organicidade e a improvisação entre os músicos.

A formação inclui Federico Arreseygor (piano), Roberto Garcilazo (guitarra), Juan Pablo Castrillo (percussão) e Jonatan Schenone (contrabaixo), além do próprio Tincho no violão de sete cordas. A apresentação em São Paulo propõe um formato intimista, no qual a canção assume papel central, conduzindo o público por atmosferas que transitam entre introspecção e expansão sonora.

Mais do que um retorno, a turnê marca um momento de maturidade artística e reafirmação de sua identidade latino-americana.