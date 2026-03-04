Susana Vieira é acionada na Justiça por dívida de IPTU e taxa de coleta de lixo - (crédito: TMJBrazil)

A atriz Susana Vieira é alvo de uma ação de execução fiscal movida pelo município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos (RJ), por dívida de R$ 6.110,40 referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à taxa de coleta de lixo.

De acordo com documentos obtidos pelo colunista Daniel Nascimento do jornal O Dia, a cobrança foi ajuizada em 15 de janeiro deste ano em nome de Sônia Maria Vieira Gonçalves, nome de registro da artista. O débito se refere aos exercícios de 2023 e 2024 e está vinculado a um imóvel localizado no bairro de Manguinhos.

A execução tem como base uma Certidão de Dívida Ativa (CDA), instrumento que formaliza a cobrança judicial após o não pagamento do tributo no prazo legal. No processo, o município requer a citação da atriz para que efetue o pagamento em até cinco dias ou apresente garantia. Caso não haja quitação, podem ser adotadas medidas como bloqueio de valores em contas bancárias e busca de bens.

Em 2024, já havia sido noticiada outra cobrança relacionada ao mesmo imóvel, referente aos anos de 2018 a 2020.

A defesa da atriz não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.