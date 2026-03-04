Sued Silva e Nair Nany celebram colaboração em ‘Eu Decidi Me Esvaziar’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A música cristã ganha uma nova ponte internacional com o lançamento de Eu Decidi Me Esvaziar, colaboração entre a brasileira Sued Silva e a cantora angolana Nair Nany. O single chegou às plataformas digitais no dia 3 de março, reforçando o intercâmbio crescente entre artistas gospel do Brasil e da África lusófona.

A faixa traz produção musical de Ed Oliver, que aposta em uma construção sonora contemporânea, combinando elementos de adoração congregacional com arranjos modernos e uma dinâmica que valoriza a força vocal das duas intérpretes.

O encontro de Sued Silva e Nair Nany

O encontro entre Sued Silva, uma das vozes em destaque da nova geração da música cristã brasileira, e Nair Nany, artista que vem ganhando espaço no cenário gospel angolano, cria um diálogo musical marcado por intensidade interpretativa e sensibilidade espiritual.

No campo lírico, Eu Decidi Me Esvaziar explora a temática da rendição e da dependência de Deus, elementos recorrentes na música cristã contemporânea. A canção propõe uma mensagem de entrega pessoal, construída a partir da complementaridade vocal das artistas.

O lançamento também reflete um movimento crescente de colaborações internacionais dentro do gospel, especialmente entre países de língua portuguesa, ampliando o alcance do gênero e fortalecendo sua presença nas plataformas digitais.

O projeto conta ainda com direção audiovisual de Caio Fernandes, responsável por traduzir visualmente a atmosfera intimista da canção em um videoclipe focado na performance e na conexão espiritual da música.

