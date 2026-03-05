Casio anuncia piano em cor Grey Beige mirando bem-estar

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tocar piano pode ser um momento de pausa e bem-estar, mesmo para quem não busca profissionalização.

Pensando em quem se aproxima do instrumento por prazer, equilíbrio criativo ou como parte da rotina de descompressão, a lendária marca japonesa Casio, referência mundial em tecnologia e instrumentos musicais eletrônicos, apresentou nesta semana os modelos Celviano AP-750 e AP-300 em Grey Beige, uma tonalidade neutra contemporânea que abraça a linha premium pela primeira vez.

A escolha da cor reflete uma mudança no perfil de consumidores de pianos digitais. Se antes o piano ocupava os lares exclusivamente como instrumento de formação técnica, hoje ele retorna como ferramenta de expressão pessoal e bem-estar. O Grey Beige acompanha esse movimento, permitindo que o instrumento se integre de forma mais natural aos diferentes ambientes da casa.

O AP-300 foi pensado para quem está dando os primeiros passos ou se encontra em fase intermediária de estudo. É a porta de entrada premium para o repertório clássico, com recursos que permitem construir técnica e experiência acústica desde o início.

O piano oferece um sistema de som Multidimensional capaz de reproduzir o realismo e a profundidade sonora de um piano de cauda, aliado a um design que remete à elegância e à presença de um piano acústico.

Há ainda simulação de ressonância de cordas, sons mecânicos internos e um simulador de tampa com quatro níveis, que reproduz as variações acústicas características de um piano de cauda.

O AP-300 oferece recursos avançados que acompanham a evolução do aluno, garantindo uma base sólida desde os primeiros passos da formação, explica Samuel Cimirro, Diretor Executivo da marca.

Já o AP-750, topo de linha, atende estudantes avançados e pianistas semiprofissionais que buscam o máximo em refinamento musical. Seu destaque é a fonte sonora AiR Grand, derivado da renomada linha de pianos híbridos Grand Hybrid, que reproduz com fidelidade o timbre de três pianos de cauda atemporais, reconhecidos mundialmente, incluindo o Berlin Grand, desenvolvido com a C. Bechstein, referência lendária em pianos de concerto.

O AP-750 apresenta uma curadoria de 10 timbres exclusivos, com ressonância autêntica das cordas e resposta ao toque meticulosamente calibrada. Cada timbre revela nuances, técnicas e expressividade de distintos períodos da música clássica, permitindo que o pianista viva a riqueza, a profundidade e a elegância de um verdadeiro piano de concerto no conforto de seu espaço.

O sistema de som Grandphonic, com quatro canais e oito alto-falantes, cria uma experiência tridimensional e envolvente. O teclado Smart Hybrid Celviano Edition combina madeira de abeto e resina, como em pianos acústicos, e incorpora contrapesos estratégicos, garantindo controle absoluto mesmo em toques mais delicados e sutis.

Os instrumentos reproduzem a essência acústica (sonoridade de pianos de cauda, resposta mecânica dos martelos, ressonância natural das cordas) enquanto incorporam recursos digital avançado: conectividade Bluetooth de Audio e Midi, o aplicativo Casio Music Space, ferramenta para aprimorar a prática musical e controle do piano através do Piano Remote.

“O grande diferencial está em inserir soluções contemporâneas dentro de um ambiente que preserva a estética clássica e a experiência sensorial do piano”, destaca Cimirro.

Para prática silenciosa, ambos os modelos têm modo fone de ouvido otimizado. O equalizador de sincronização de volume mantém equilíbrio sonoro mesmo em volumes baixos, ideal para estudos noturnos ou ambientes compartilhados.

Para Samuel Cimirro, esta nova linha Celviano mantém excelência sonora e fidelidade mecânica que garantem credibilidade junto a estudantes, professores e pianistas avançados: A expansão para o território lifestyle representa um movimento natural de evolução da marca. O piano transcende sua função tradicional e passa a ocupar um lugar de protagonismo no lar, como símbolo de cultura, sofisticação e identidade. O instrumento se transforma em experiência: um ponto de encontro entre arte e cotidiano, onde estética, emoção e bem-estar se harmonizam, concluiu.