Angra: reunião histórica em SP já conta com vários setores esgotados

O histórico show que o Angra apresentará em São Paulo como side show do Bangers Open Air 2026 já conta com vários setores esgotados.

Agora, o público terá a oportunidade de assistir à única apresentação da formação Nova Era fora do Bangers Open Air, reunindo no mesmo palco Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester. Esse show histórico acontecerá no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 29 de abril (quarta-feira). Os ingressos estão disponíveis, mas com vários setores já esgotados.

Este será um show completo, com a execução do álbum Rebirth na íntegra, além de outros clássicos que revisitarão grandes momentos da carreira da banda. O espetáculo será dividido e representará diferentes eras do grupo, destacando o período atual e o que ficou conhecido como o “renascimento”.

Angra: reunião celebra os 25 anos de ‘Rebirth’

A reunião celebra os 25 anos de Rebirth, álbum que redefiniu o caminho da banda após um momento de transição. O setlist também passará por faixas do Temple of Shadows e Aurora Consurgens, marcos da fase que consolidou o Angra no cenário internacional após o período inicial com o saudoso Andre Matos (1971-2019), que marcou época com Angels Cry, Holy Land e Fireworks. A fase atual também terá destaque com faixas de Secret Garden, Ømni e Cycles of Pain.

Um evento histórico e imperdível para qualquer fã que deseja testemunhar, ao vivo, a força e a longevidade de um legado construído ao longo de mais de três décadas.

Angra Reunion

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795

Portões: 19h00

Início do show: 21h00

Classificação Etária: 18 anos. Menores de 16 (dezesseis) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/angrareunion