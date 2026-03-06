In Flames anuncia side show em Curitiba

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o recente anúncio do side show do In Flames na cidade de São Paulo, a organização do Bangers Open Air anunciou mais uma data, agora em Curitiba (PR). A apresentação acontecerá no dia 26 de abril, no Ópera de Arame.

Criado em 1990 na cidade de Gotemburgo (SUE), o In Flames foi idealizado pelo guitarrista Jesper Strömblad e começou como uma proposta ousada no underground, mesclando a agressividade do death metal com harmonias melódicas inspiradas no metal tradicional. Essa fusão logo se tornaria a base do chamado Gothenburg Sound, estilo que definiria toda uma geração do metal melódico escandinavo.

Após esta fase, mudanças na formação levaram Gelotte a trocar a bateria pela guitarra, e a entrada de Daniel Svensson (bateria) estabeleceu a formação que lançaria Colony (1999), álbum que apresentou ao mundo o som característico de Gotemburgo. A sequência veio com Clayman (2000), que ampliou ainda mais o alcance.

Nos anos seguintes, o In Flames passou a explorar novas fronteiras sonoras, incorporando elementos modernos, eletrônicos e vocais limpos.

O álbum Reroute to Remain (2002) marcou o início da transição, enquanto Soundtrack to Your Escape (2004) e Come Clarity (2006) firmaram o sucesso mundial.

Os últimos trabalhos do In Flames

Mesmo com as mudanças estilísticas, o grupo manteve sua relevância ao longo das décadas, lançando trabalhos consistentes como A Sense of Purpose (2008), Siren Charms (2014), I, The Mask (2019) e Foregone (2023), este último aclamado por equilibrar o peso e a melodia que sempre caracterizaram sua trajetória.

Atualmente liderado por Anders Fridén e Björn Gelotte, o In Flames segue em turnê mundial promovendo Foregone, celebrando mais de três décadas de carreira e uma discografia que moldou o death metal melódico.

A presença do In Flames em festivais como o Bangers Open Air 2026 reforça sua importância histórica como um dos pilares do death metal melódico e do Gothenburg Sound.

In Flames / Curitiba

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba/PR)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air e Planeta Brasil

Produção: Honorsounds

Ingressos disponíveis em: https://www.diskingressos.com.br/event/2708