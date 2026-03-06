Primal Fear anuncia side show em Belo Horizonte

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A organização do Bangers Open Air anunciou mais um side show muito especial. A banda alemã Primal Fear se apresentará na cidade de Belo Horizonte, no feriado de 21 de abril, na casa de shows Mister Rock. Apresentação faz parte da Domination Tour 2026.
Embora tenha alterado a sua formação algumas vezes, os pilares do Primal Fear – Ralf Scheepers (vocal, ex-Gamma Ray e Tyran Pace) e Mat Sinner (baixo, Sinner) permaneceram.
Formada em meados de 1997, a banda alemã é completada pelo guitarrista Magnus Karlsson, a guitarrista ítalo-cubana Thalìa Bellazecca (Angus McSix, ex-Frozen Crown) e o baterista André Hilgers (Axxis, Rage, Silent Force, Sinner, Bonfire), que promovem o álbum Domination.
O sucessor de Code Red (2023) conta com produção de Mat Sinner, coprodução de Karlsson e Scheepers, além de mixagem e masterização de Jacob Hansen. “Este novo álbum é mais do que música, é um pedaço de nós. Foi um processo eletrizante”, afirmou Scheepers.
A trajetória do Primal Fear
A estreia da banda foi com Primal Fear (1998), seguido por Jaws of Death (1999), trabalho que foi capaz de manter o nome da banda em alta no Brasil, onde se apresentou pela primeira vez no End Of Century Metal Fest (SP).
Após Nuclear Fire (2001), veio Black Sun (2002), que marcou a segunda passagem do Primal Fear pelo Brasil, ocorrida em dezembro de 2002 e que até resultou em imagens no DVD The History Of Fear, cuja foto de capa, tirada no show na Via Funchal (SP), traz os músicos usando camisas de times de futebol do Brasil.
O país realmente entrou na agenda da banda, que voltou diversas outras vezes, como na turnê de Devil’s Ground, em 2004, e em 2006, quando promovia Seven Seals (2005) e se apresentou no Live ‘N’ Louder Rock Fest.
Baseando seu estilo adotado no heavy metal tradicional, com toques de power metal, thrash e hard rock, o grupo foi se adaptando a novas timbragens e não permaneceu estagnado em álbuns como New Religion (2007), 16.6 – Before the Devil Knows You’re Dead (2009), Unbreakable (2012), Delivering the Black (2014), Rulebreaker (2016), Apocalypse (2018) e Metal Commando (2020).
“Temos diferentes influências, ideias, mas, quando estamos juntos, procuramos diversificar ao máximo, utilizando-as da melhor maneira. A única coisa que temos em comum é gostar muito de boas melodias em uma música”, comentou certa vez o vocalista.
Os shows que a banda fará no Brasil certamente ficará na memória dos integrantes, tanto dos fundadores quanto dos que estrearam em estúdio em Domination.
“Sempre fico empolgado em voltar para o Brasil, um dos países onde começamos a nossa carreira. Durante todos esses anos, sempre foi legal voltar, seja para um festival ou uma turnê nossa”, afirmou Mat Sinner. “Existe uma grande conexão entre nós assim que subimos ao palco. Nossa nova formação não vai deixar dúvidas, pois simplesmente vai explodir qualquer expectativa. Estamos prontos… E vocês?”, concluiu Scheepers.
Primal Fear / Belo Horizonte
Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295 – Prado, Belo Horizonte/MG)
Abertura dos portões: 19h
Show principal: 21h
Realização: Bangers Open Air
Produção: Honorsounds
Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/primalfest-21-04