Evergrey anuncia show intimista em SP

Aquecendo os motores para um dos finais de semana mais aguardados do ano, o Bangers Open Air acaba de dar a largada em uma série exclusiva de side shows que trará a atmosfera de alguns shows do festival para apresentações mais íntimas e intensas.

Com isso, a organização anunciou a apresentação da banda sueca Evergrey, que acontecerá na casa de shows Manifesto Bar, no dia 22 de abril de 2026.

Evergrey, o grupo de prog metal de Gotemburgo, segue divulgando seu 14º álbum de estúdio, Theories of Emptiness, sucessor de A Heartless Portrait (The Orphean Testament), promovido no Brasil na edição inicial do festival que originou o Bangers Open Air.

Evergrey: “O Brasil é sempre maravilhoso!”

“O Brasil é sempre maravilhoso! Houve uma vez em que estivemos aí que nós mesmos compramos uma garrafa de cachaça e fizemos nossa própria caipirinha na piscina. Depois fomos jogar futebol com uns brasileiros, comemos churrasco…”. O depoimento é de Tom S. Englund, líder, vocalista, guitarrista e compositor da banda sueca, que veio ao Brasil pela primeira vez em 2005 e atualmente é completada por Johan Niemann (baixo), Simen Sandnes (bateria) e Rikard Zander (teclado).

Tom Englund tem consciência de que, mesmo tendo estreado ainda no final da década de 1990, com The Dark Discovery (1998), e lançado discos bem recebidos, como Recreation Day (2003), o conceitual The Inner Circle (2004), Monday Morning Apocalypse (2006) e Torn (2008), a base de fãs do Evergrey está concentrada, em sua maioria, de meados dos anos 2014 em diante.

Após Hymns for the Broken (2014) e The Storm Within (2016), o Evergrey fechou a sua trilogia com The Atlantic (2019). Porém, Escape of the Phoenix (2021), trouxe o vocalista James LaBrie (Dream Theater) na faixa The Beholder, algo que remete ao inícioda banda.

“Dream Theater foi a razão para eu começar o Evergrey e é parte responsável pelo modo como o Evergrey soa hoje”, afirmou Englund.

Estilística e musicalmente, o Evergrey tem um som mais obscuro, melodias melancólicas, interpretações emocionais, muito peso e trabalhando a técnica em favor da música. Assim, vem cativando os fãs com seus álbuns e durante as turnês com um tipo de show que você precisa se concentrar, sentir, se emocionar e agitar com a banda – e isso certamente vai acontecer no show do Manifesto Bar.

A abertura ficará por conta da banda Silver Dust. Vindos da Suíça, o quarteto mistura o heavy metal com uma estética gótica e performances teatrais. A banda promete preparar o terreno com um espetáculo visual e sonoro que é o complemento ideal para a densidade do Evergrey.

Evergrey

Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

Local: Manifesto Bar (Rua Ramos Batista, 207, Vila Olímpia, São Paulo/SP)

Abertura dos portões: 19 h

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/evergrey