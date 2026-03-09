Maior festival drag do mundo retorna ao Brasil com estrelas globais e tributo à história da arte transformista - (crédito: TMJBrazil)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O The Realness Festival chega à sua quinta edição reafirmando o protagonismo brasileiro na cena drag internacional. Considerado o maior festival drag do mundo em número de artistas, o evento acontece no dia 29 de agosto de 2026, na Vibra São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O lineup reúne mais de 30 artistas, combinando grandes nomes da cultura drag mundial com talentos emergentes e representantes da cena brasileira.

Entre os principais destaques está Jinkx Monsoon, única artista a vencer duas vezes o reality RuPauls Drag Race e hoje uma das performers mais influentes da indústria do entretenimento.

Outro nome aguardado é Adore Delano, cantora e performer que ganhou projeção internacional após participar do American Idol e do reality drag mais famoso da televisão.

O festival também recebe Plastique Tiara, fenômeno das redes sociais que transformou suas performances virais em um império digital global.

The Realness Festival 2026

29 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP)

Atrações Confirmadas: Jinkx Monsoon, Lydia B Kollins, Kitty Kawakubo e Mady Beeong (campeã e vice-campeã do Corrida das Blogueiras), além de Plastique Tiara, Adore Delano e um mega elenco com mais de 30 artistas.

Ingressos: https://linktr.ee/therealnessfestival