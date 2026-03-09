Nevermore anuncia side show em São Paulo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Nevermore entra em 2026 com força total, propósito renovado e a confiança de quem sabe exatamente o que representa. Desde sua formação após o fim do Sanctuary, a banda construiu uma identidade marcada por técnica impecável, composições ousadas e intensidade emocional.

Do álbum de estreia, lançado em 1995, a clássicos como Dead Heart in a Dead World e This Godless Endeavor, o Nevermore conquistou fãs no mundo inteiro e se firmou como uma das vozes mais originais e influentes do metal moderno.

Agora, esse legado ganha um novo capítulo. Sob a liderança de Jeff Loomis e Van Williams, o Nevermore ressurge com uma formação poderosa: Jack Cattoi nas guitarras, Semir Özerkan no baixo e Berzan Önen nos vocais. Depois de anos afastados, a energia criativa que sempre moveu a banda voltou a pulsar com força.

Isso vem sendo gestado há bastante tempo e agora começou a se concretizar. Então que momento melhor para dar início a tudo do que agora?, afirma Van, resumindo o espírito dessa nova fase.

E esse retorno já tem data marcada para acontecer diante do público brasileiro. O Nevermore é uma das atrações confirmadas do Bangers Open Air 2026, que acontece nos dias 25 e 26 de abril no tradicional Memorial da América Latina, em São Paulo. A banda se apresenta no segundo dia do festival, prometendo um show histórico para celebrar essa nova era.

Nevermore também anuncia side show em SP

Mas as novidades não param por aí: para quem quer uma experiência ainda mais intensa e próxima, o Nevermore também fará um side show exclusivo no dia 28 de abril de 2026, no Carioca Club, em São Paulo. Uma oportunidade única para ver de perto a química da nova formação e sentir toda a força desse renascimento nos palcos.

Com o anúncio dos shows no Brasil, o Nevermore deixa claro que está de volta para valer honrando sua história, celebrando sua identidade e abrindo caminho para um futuro tão ousado quanto sua música sempre foi. Um novo ciclo começa, e os fãs brasileiros serão os primeiros a testemunha.

Nevermore

Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo/SP)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/nevermore-saopaulo