Amorphis anuncia turnê mundial em 2026 e três shows no Brasil

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A turnê mundial de 2026 marca uma das fases mais ambiciosas e expansivas da carreira do Amorphis, impulsionada pelo impacto criativo de Borderland, lançado em 2025. O álbum, celebrado por sua fusão de metal melódico, paisagens progressivas e temas inspirados no folclore nórdico, consolidou uma nova etapa artística para a banda e abriu caminho para uma rota internacional que atravessa continentes, reforçando o momento de ascensão vivido pelo grupo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O itinerário inclui presença destacada nos principais festivais europeus, uma série de apresentações no Japão durante o outono e a primeira turnê australiana em mais de uma década um reencontro muito aguardado tanto pela banda quanto pelos fãs locais. Concebida para traduzir o universo de Borderland para o palco, a turnê aposta em uma experiência ao vivo imersiva, com ambientações visuais inspiradas em mitologia, natureza e melancolia nórdica, além de setlists que equilibram clássicos da carreira com as composições mais recentes e arranjos expandidos que reforçam a identidade sonora atual do Amorphis.

A relação do Amorphis com o Brasil é especialmente forte e construída ao longo de décadas. O país se tornou um dos mercados mais receptivos ao metal melódico e progressivo da banda, que aparece com frequência em festivais nacionais e mantém presença constante na imprensa especializada. A afinidade musical com o público brasileiro, somada às turnês regulares e à resposta calorosa dos fãs, consolidou o Brasil como um dos destinos mais importantes para o grupo na América do Sul. Essa conexão se reflete tanto na energia dos shows quanto na fidelidade do público, que acompanha a banda desde os primeiros anos de sua trajetória.

Dentro da rota sul-americana, o Amorphis confirma três apresentações no Brasil em outubro de 2026, reforçando essa relação histórica com os fãs locais. As datas são: 15 de outubro em Curitiba (Tork n Roll), 17 de outubro em Belo Horizonte (Mister Rock) e 18 de outubro em São Paulo (Carioca Club). Esses shows integram um dos trechos mais aguardados da turnê e prometem entregar ao público brasileiro a atmosfera completa de Borderland, combinando peso, melodia e a estética nórdica que se tornou marca registrada da banda.

Com essa agenda global, o Amorphis reafirma sua relevância no cenário do metal contemporâneo e celebra uma fase criativa especialmente fértil. A turnê de 2026 não apenas amplia o alcance de Borderland, mas também fortalece o vínculo da banda com fãs de diferentes gerações e regiões do mundo, consolidando um capítulo importante em sua trajetória.

Confira o serviço completo para os shows do Amorphis:

Amorphis em Curitiba

Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Local: Tork n Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças, Curitiba/PR)

Abertura dos portões: 19h

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-curitiba

Amorphis em Belo Horizonte

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295 – Prado, Belo Horizonte/MG)

Abertura dos portões: 19h

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-belohorizonte

Amorphis em São Paulo

Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo/SP)

Abertura dos portões: 19h

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-saopaulo