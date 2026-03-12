Integrantes do Maneva apostam no entretenimento infantil e lançam espetáculo musical para famílias

O universo do entretenimento infantil ganhou um novo projeto criado por profissionais da indústria da música. Trata-se do QG Animal Brincando Pra Valer, espetáculo que mistura música, personagens e narrativa em uma experiência pensada para crianças e famílias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa foi idealizada pelo vocalista do Maneva, Tales de Polli, que decidiu levar sua experiência no mercado musical para um projeto voltado ao público infantil.

O QG Animal nasceu de uma ideia de amigos que já vivem o entretenimento e a música. Era a chance de criar algo para uma nova faixa etária, com propósito e visão de crescimento, explica o artista.

O espetáculo estreia temporada no Teatro Multiplan, no MorumbiShopping, em São Paulo, com apresentações aos fins de semana de março.

O projeto reúne profissionais com experiência no mercado cultural e na produção de grandes eventos, incluindo Diego Andrade, Henrique Namura e Wagner Rocha, além do compositor Deko e do empresário Pardal, fundador da Opção A.

Segundo Deko, a construção musical do espetáculo foi pensada para estimular a interação e o movimento: O QG tem um propósito muito claro: reacender a chama da brincadeira offline. A música precisa envolver a criança e fazer com que ela largue o celular para viver aquilo.

No palco, os personagens Léo Leão, Lala, Dipelúcia e Toupeira conduzem uma história que parte de um apagão da internet e leva as crianças a redescobrir brincadeiras tradicionais.

A cenografia do espetáculo foi desenvolvida pelo empresário Pardal, que criou um cenário inspirado em uma vila lúdica: “Cenografia é criar um universo onde a criança se reconhece e se sente parte da história, afirma.

Sobre o show

O QG Animal é uma celebração da infância e da imaginação. Levamos a magia das brincadeiras tradicionais, música e dança, resgatando valores essenciais enquanto diverte os pequenos. Os nossos personagens: Léo Leão, Dipelúcia, Lala e Toupeira, os quatro heróis vão te conquistar com muita diversão e alegria. E ainda proporcionar entretenimento e muita alegria para brincar em família e entre amigos.

Léo Leão: Dono de uma juba impressionante, Léo Leão têm um coração maior que ele próprio. Forte, alto, exagerado e brincalhão, está sempre pronto para uma nova brincadeira. Mas quem conhece Léo sabe que seu tamanho imponente e suas garras afiadas não colocam medo em ninguém. O leão tem medo até da menor das formiguinhas.

Dipelúcia: Feito com a pelúcia mais pura do universo, Dipe, como é chamado pelos amigos, é o unicórnio mais inteligente do mundo da imaginação. Vivendo em um mundo onde tudo pode acontecer, o mais formidável dos heróis vai te surpreender com brincadeiras inimagináveis.

Lala: A mais preciosa das aves. Linda, corajosa, independente e empoderada, não existem problemas quando a Lala está presente. Mais valente que um leão, confiante e positiva, com a arara-azul não tem problema sem solução.

Toupeira: O Toupeira é o mais desengonçado dos heróis. O tamanho de seus dentões é quase do mesmo tamanho de suas trapalhadas, grandes e engraçados. Quem vê o baixinho com a cara ranzinza nem imagina o tamanho do coração do herói mais engraçado do QG Animal.

QG Animal Brincando Pra Valer

Teatro Multiplan MorumbiShopping

Dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março

15h

Ingressos

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Combo família: R$ 200

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/115892/d/363988/s/2451045