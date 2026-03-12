InícioDiversão e Arte
Chinela Voadora apresenta álbum que conecta tradição do samba ao groove contemporâneo

Com participações de Fernandinho Beat Box, Jônatas Petróleo e Anette Camargo, o disco propõe uma nova leitura do samba contemporâneo e ganha show de lançamento em SP

Chinela Voadora apresenta álbum que conecta tradição do samba ao groove contemporâneo - (crédito: TMJBrazil)

A música brasileira sempre se reinventou a partir do encontro entre diferentes tradições e linguagens. É nesse território fértil de misturas que a banda Chinela Voadora apresenta seu novo álbum, um trabalho que revisita o samba a partir de influências urbanas e contemporâneas.

Produzido por Marcos Braga, Tatá Brasilina e Danilo Ferreira, o disco reúne oito faixas que exploram diferentes possibilidades rítmicas, combinando groove, funk, rap e elementos afro-brasileiros em uma proposta sonora que dialoga diretamente com o cotidiano das grandes cidades.

Entre os destaques está a faixa Pra Que Mentir, com participação de Jônatas Petróleo, que traz uma interpretação marcada pela vivência periférica e pela tradição do samba de raiz. Já em Sei Lá, a participação de Fernandinho Beat Box aproxima o universo do hip-hop da sonoridade orgânica da banda.

O projeto também ganha novas cores com a presença da pianista Anette Camargo e do guitarrista Fábio Leal, que ampliam o alcance instrumental do álbum. Com esse lançamento, a Chinela Voadora reafirma sua proposta de explorar caminhos contemporâneos para o samba, sem perder o vínculo com suas raízes.

Show de lançamento Chinela Voadora

Blue Note São Paulo
Av. Paulista, 2073 Bela Vista São Paulo
Domingo, 15 de junho
19h
Ingressos: entre R$ 70 e R$ 140
Vendas: plataforma oficial do Blue Note

    postado em 12/03/2026 14:59
