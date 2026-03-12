Frevo encontra Drill no novo single de Léo da Bodega inspirado na Corrida dos Bonecos de Olinda - (crédito: TMJBrazil)

A nova geração da música pernambucana tem buscado formas de atualizar tradições culturais sem romper com suas raízes. É nesse território de encontros sonoros que surge Bloco Campeão, novo single do cantor e compositor Léo da Bodega.

Produzida pelos Los Brasileros, a faixa propõe um diálogo entre o frevo um dos símbolos culturais de Pernambuco e o Drill, subgênero do rap marcado por batidas intensas e atmosfera urbana.

A inspiração para a música nasceu de um momento particular da trajetória do artista: a confirmação de que ele seria homenageado com um boneco gigante na tradicional Corrida dos Bonecos de Olinda, evento que antecede o Carnaval e reúne personagens históricos da cidade.

Fiz a música depois de confirmar meu boneco na corrida. Quis falar sobre o corre diário, sobre ganhar ou perder, essa corrida que a gente vive na vida real, conta Léo da Bodega.

A metáfora se tornou ainda mais simbólica quando o boneco gigante do artista acabou vencendo a corrida na categoria Pesado, transformando a narrativa da música em um retrato literal da festa.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Alê Henri, gravado no Sítio Histórico de Olinda durante a semana pré-carnavalesca.

Inicialmente, a ideia era utilizar imagens reais da Corrida dos Bonecos, mas as fortes chuvas que atingiram a cidade levaram a equipe a repensar a narrativa visual. O resultado foi um clipe que transforma elementos urbanos da cidade em cenários invadidos pelo universo lúdico da cultura popular, criando um contraste estético entre tradição e modernidade.

Bloco Campeão é também o primeiro vislumbre de um projeto maior que Léo da Bodega prepara para os próximos meses, consolidando sua proposta artística de fundir cultura popular pernambucana com linguagens da música urbana contemporânea.

