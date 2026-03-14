Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (14/3)

UMA MANHÃ INÚTIL

Data estelar: Lua Vazia das 8h32 até 12h14 HBr

As manhãs de sábado, que muitas pessoas aproveitam para solucionar o que durante a semana não é possível, por falta de tempo, hoje não é uma que ofereça um cenário propício para garantir as soluções procuradas.

Melhor esticar o tempo na cama, fingir que é feriado prolongado e ancorar a despreocupação na consciência, fazendo planos para o futuro e se dedicando a desfrutar da vida como se não houvesse amanhã.

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É evidente que o amanhã existe, mas se esse anda produzindo angústia, por que não declarar por uns instantes que se pode viver com serenidade?

Faz isso, dentro do possível, para que, após o horário em que a Lua Vazia termina, tu retomes as ações pertinentes para que teus melhores planos avancem com vigor e firmeza.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O bardo disse e está dito, o mundo é um grande palco no qual os humanos desempenhamos papéis, nem sempre sabendo especificamente a natureza desses, mas sendo levados daqui para lá pelas ondas da vida. Muita vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A serenidade brilha pela sua ausência, agora não é um momento em que você possa depender dela, nem muito menos continuar esperando que os ânimos se acalmem. É preciso fazer o necessário a despeito de tudo e de todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tomar iniciativas e fazer acontecer é o melhor para este momento, porque mesmo que você tenha medo dos eventuais resultados, atravessar a barreira do medo fará você perceber a verdadeira face das coisas. Coragem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Jogo aberto e honesto, só assim sua alma vai poder ter domínio sobre o que acontece e, além disso, vai conseguir resistir ao avanço de certas pessoas, que ainda pretendem que tudo continue escondido. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Manobras delicadas podem ser feitas neste momento, aquelas que você achou arriscadas demais em outros tempos, mas que agora se apresentam como perspectivas que sua alma pode digerir sem dificuldade. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É oportuno selecionar direito as pessoas com que você anda e que se acostumou a ter como referência, porque elas exercem uma influência enorme nas suas decisões. Como agora é um tempo decisivo, a natureza das pessoas importa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome para si a responsabilidade de fazer dar certo o que pretende, porque ainda que para isso certas pessoas deveriam cumprir suas partes, depender delas só fará você perder tempo. Assuma a responsabilidade e ponto final.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, e com tão pouca ajuda da parte das pessoas, sua alma se encontra no momento em que a impaciência parece ditar as regras, e não é que, no fim, é ela que resolve?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que passam e não deixam rastros, mas para isso você precisa conter o nervosismo que dá contemplar o cenário de ponta-cabeça, justo num momento em que a alma precisaria ter mais sossego. Deixe passar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A inevitabilidade de certas conversas pode dar um pouco de medo, mas isso há de ser desconsiderado, porque o medo nem sempre é uma profecia de que algo dará errado. O medo também é a medida da importância da situação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Obter conforto e segurança não é algo que venha a ser servido em bandeja de prata. Você precisa se erguer e fazer as demandas necessárias e, além disso, tomar todas as iniciativas pertinentes. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vida não outorga a você muita margem de manobra nesta parte do caminho, porque há coisas que não podem mais ser proteladas nem evitadas. É hora de agarrar o touro à unha e assumir o protagonismo do destino.