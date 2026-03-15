Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/3)

CATARSE

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção.

Não! Hoje não é um domingo plácido e sereno, os ânimos humanos andam sobressaltados, e como as pessoas se acostumaram a engolir sapos e levar desaforos para casa, convencidas de que assim poderiam driblar os problemas que precisam administrar, chega uma hora, que é agora, em que dá ânsia e a alma vomita tudo junto de uma vez.

A catarse é necessária, apesar de não ser esteticamente agradável, além do quê, precipita o que estiver por um fio, se equilibrando com relativa graça sobre um abismo insondável.

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Procura, então, ter um objetivo nobre ao qual dedicar essa catarse, e se for possível e estiver dentro do teu alcance, em vez de te irritar e produzir cenas de violência verbal, te dedica a fazer exercícios físicos sem que, no entanto, te esforces além do que aguentas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar das amarras que dificultam as questões que mais interessam a você, mesmo assim você avançará. Cuide apenas para que esse avanço não seja só em nome seu, mas para o benefício do maior número possível de pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Reunir as pessoas certas para que seus planos vinguem tem se mostrado um desafio além da imaginação. Considere o seguinte, o mundo está num tal estado que seria impossível as pessoas atuarem com serenidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é seu momento, portanto, não se importe com atropelar um pouco as circunstâncias nem tampouco, talvez, algumas pessoas, porque que seja seu momento significa que você precisa tomar as iniciativas. Ponto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chega uma hora em que não se pode mais dourar a pílula, e as coisas precisam ser ditas com clareza, dando nome aos bois. Muita gente não vai gostar disso, porque preferiria continuar operando na clandestinidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando a paciência acaba, algo precisa ser feito, porque engolir sapos ou levar desaforo para casa não são opções saudáveis. Porém, tampouco seria o caso de explodir em cenários que não comportariam tal atitude.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que as pessoas fazem ou desfazem anda afetando demais os procedimentos do seu destino, por isso se tornou imprescindível que você faça uma boa triagem de relacionamentos, selecionando bem as pessoas com que anda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este momento encerra potencialidades muito interessantes, muitas mais das que você seria capaz de administrar nos próximos tempos. Por isso, é imprescindível você selecionar algumas com muito discernimento. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O Universo funciona suprindo necessidades enquanto nossa humanidade prefere funcionar satisfazendo desejos. A diferença entre necessidades e desejos é sutil, requer muito discernimento para ser distinguida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando a alma não encontra conforto nos lugares habituais nem com as pessoas que outrora teriam brindado com essa condição, então fica nervosa e agitada, como se não soubesse para que lado pegar. Isso passa, certeza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite cair na tentação de entrar em situações hostis, porque mesmo que se muna de razões, a hostilidade entre as pessoas, num dia como hoje, é o prenúncio de condições que, com muita velocidade, sairiam de controle.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo que você fizer em nome de seu conforto e segurança, dadas as condições atuais, tende a dar bons resultados. A única coisa que você deve evitar é ficar esperando que tudo se resolva por si só. Isso vai complicar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No jogo do destino, você pode ser protagonista ou simples coadjuvante, com sua alma sendo levada e trazida de lá para cá sem eira nem beira. É preferível você assumir o protagonismo e arquitetar seu próprio destino.