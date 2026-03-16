Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (16/3)

AUTOCONHECIMENTO

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Conhece a ti mesmo! Todo mundo está ciente da advertência estampada na porta do oráculo de Delfos, que promoveu a moderna onda de terapias e estudos voltados ao autoconhecimento, mas todo mundo, também, ignorou a segunda advertência, logo abaixo da primeira: Nada em excesso!

O excesso de autoconhecimento resulta em que, buscando entender o macrocosmo através do microcosmo, acabamos todos convencidos de que o “Grande Todo do Universo” funciona exatamente igual a como nós, o microcosmo, funcionamos, mas não é nada disso, o que acontece é que entendemos do macro apenas o que cabe em nosso micro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O autoconhecimento real e virtuoso precisa começar ao contrário do que o oferecido pelos modernos estudos, primeiro conhecer como o Universo funciona para só depois conhecermos a parte que nos toca.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite esses dias para avançar sobre os assuntos que resistiram demais nos tempos passados, porque agora você encontrará relativa facilidade para lidar com esses. Continuarão difíceis, porém, administráveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as pessoas deixarem você à vontade e isso incentivar você a abrir o jogo, tenha a presença de espírito para se lembrar de que, talvez, seria bom manter seus planos sob um manto de discrição, para não se dispersar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os valores mais preciosos são os recursos humanos, porque sempre você precisará de outras pessoas para realizar suas pretensões. Por isso, trate bem a todo mundo, inclusive a aquelas pessoas que não pareçam ser úteis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é um momento especial para você se atrever a testar como fazer tudo diferente, porque, eventualmente, a sorte parece estar do seu lado, só que ela ficará oculta até o momento em que você a testar na prática.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É muito mais difícil resistir às tentações do que lutar contra obstáculos, porque diante das tentações a alma se sente confortada e, assim, baixa a guarda justo quando devia ficar mais atenta. Cuidado com as tentações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Reunir as pessoas certas e as convencer a se manterem fiéis aos seus projetos, isso é algo complicado, dada a situação do mundo atual. Porém, de vez em quando acontecem algumas facilidades, agora é o momento. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A relativa facilidade com que certas pessoas obtêm o que pretendem não há de enganar você, porque apesar de não ficar evidente, elas se encontram nessa situação porque se empenharam muito nos tempos passados. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A única maneira eficiente de você comprovar que suas razões e entendimentos são melhores do que os da maioria, é você colocar em prática as suas ideias, porque os fatos convencem mais do que as palavras.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Normalmente, as pessoas não são muito carinhosas, mas quando querem algo de você, aí se aproximam cheias de dengo e expressando elogios de todos os tipos. Nem todas as pessoas são interesseiras, mas muitas são.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você quer não poderá ser arrancado com força. Ao contrário, se você falar manso e oferecer um trato suave, terá muitas mais chances de convencer as pessoas a lhe darem o que você pretende. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Munindo-se de boa vontade, você dará conta de tudo que está envolvido nesta parte do caminho e, ainda por cima, pela fluidez com que os acontecimentos se precipitam, você terá a sensação de ter a sorte do seu lado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As fantasias são muito atraentes e satisfatórias, porque não dependem de nenhum esforço para serem saboreadas, são imagens abstratas que se impõem sobre a realidade evidente. Melhor tomar cuidado com elas né?