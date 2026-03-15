AO VIVO: Confira os vencedores do Oscar 2026

Confira os vencedores de cada categoria do Oscar, premiação mais importante do cinema. A cerimônia é realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles, a partir das 20h, no horário de Brasília. A transmissão oficial pela TV Globo, TNT e HBO Max.

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Teyana Taylor - Uma batalha após a outra

Wunmi Mosaku - Pecadores

Amy Madigan - A hora do mal

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Melhor Animação

Guerreiras do k-pop

Zootopia 2

Elio

Arco

A pequena amélie

Melhor Curta Animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Melhor Figurino

Avatar: fogo e cinzas

Frankenstein

Hamnet: A vida antes de hamlet

Marty supreme

Pecadores

Melhor Maquiagem e Penteado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

Coração de lutador: the smashing machine

A meia-irmã feia

Melhor Direção de Elenco

Hamnet: A vida antes de hamlet

Marty supreme

Uma batalha após a outra

O agente secreto

Pecadores

Melhor Curta

Butcher's stain

A friend of dorothy

Jane Austen's period drama

Os cantores

Two people exchanging saliva

Melhor Ator Coadjuvante

Benício Del Toro - Uma batalha após a outra

Jacob Elordi - Frankenstein

Sean Penn - Uma batalha após a outra

Delroy Lindo - Pecadores

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet: A vida antes de Hamlet

Uma batalha após a outra

Sonhos de trem

Melhor Roteiro Original

Blue moon

Foi apenas um acidente

Marty supreme

Valor sentimental

Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet: A vida antes de hamlet

Marty supreme

Uma batalha após a outra

Pecadores

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: fogo e cinzas

F1: O Filme

Jurassic world: recomeço

Pecadores

O ônibus perdido

Melhor Curta Documentário

All the empty rooms

Armed with a only a camera: The life and death of brent renaud

Children No More: "Were and are gone"

The devil is busy

Perfecly a strangeness

Melhor Documentário

Alabama: presos do sistema

Embaixo da luz de neon

Rompendo rochas

Um zé ninguém contra putin

A vizinha perfeita

Melhor Trilha Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet: A vida antes de hamlet

Pecadores

Uma batalha após a outra

Melhor Som

F1: O Filme

Pecadores

Sirat

Frankenstein

Uma Batalha após a outra

Melhor Montagem

F1: O filme

Marty supreme

Uma batalha após a outra

Valor sentimental

Pecadores

Melhor Fotografia

Marty supreme

Frankenstein

Pecadores

Uma batalha após a outra

Sonhos de trem

Melhor Filme Internacional

O agente secreto

Foi apenas um acidente

Valor sentimental

Sirat

A voz de Hind Rajab

Melhor Canção Original

‘Dear me’ - Diane Warren: Relentless

‘Golden’ - Guerreiras do k-pop

‘I lied to you’ - Pecadores

‘Sweet dreams of joy’ - Viva verdi

