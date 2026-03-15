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AO VIVO: Confira os vencedores do Oscar 2026

Brasil concorre em cinco categorias

An Oscar statue is seen ahead of the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California, on March 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) - (crédito: AFP)
An Oscar statue is seen ahead of the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California, on March 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) - (crédito: AFP)

Confira os vencedores de cada categoria do Oscar, premiação mais importante do cinema. A cerimônia é realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles, a partir das 20h, no horário de Brasília. A transmissão oficial pela TV Globo, TNT e HBO Max.

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Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Teyana Taylor - Uma batalha após a outra
Wunmi Mosaku - Pecadores
Amy Madigan - A hora do mal

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Melhor Animação
Guerreiras do k-pop
Zootopia 2
Elio
Arco
A pequena amélie

Melhor Curta Animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters

Melhor Figurino
Avatar: fogo e cinzas
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Pecadores

Melhor Maquiagem e Penteado
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
Coração de lutador: the smashing machine
A meia-irmã feia

Melhor Direção de Elenco
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Uma batalha após a outra
O agente secreto
Pecadores

Melhor Curta
Butcher's stain
A friend of dorothy
Jane Austen's period drama
Os cantores
Two people exchanging saliva

Melhor Ator Coadjuvante
Benício Del Toro - Uma batalha após a outra
Jacob Elordi - Frankenstein
Sean Penn - Uma batalha após a outra
Delroy Lindo - Pecadores
Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de Hamlet
Uma batalha após a outra
Sonhos de trem

Melhor Roteiro Original
Blue moon
Foi apenas um acidente
Marty supreme
Valor sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Uma batalha após a outra
Pecadores

Melhores Efeitos Visuais
Avatar: fogo e cinzas
F1: O Filme
Jurassic world: recomeço
Pecadores
O ônibus perdido

Melhor Curta Documentário
All the empty rooms
Armed with a only a camera: The life and death of brent renaud
Children No More: "Were and are gone"
The devil is busy
Perfecly a strangeness

Melhor Documentário
Alabama: presos do sistema
Embaixo da luz de neon
Rompendo rochas
Um zé ninguém contra putin
A vizinha perfeita

Melhor Trilha Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Pecadores
Uma batalha após a outra

Melhor Som
F1: O Filme
Pecadores
Sirat
Frankenstein
Uma Batalha após a outra

Melhor Montagem
F1: O filme
Marty supreme
Uma batalha após a outra
Valor sentimental
Pecadores

Melhor Fotografia
Marty supreme
Frankenstein
Pecadores
Uma batalha após a outra
Sonhos de trem

Melhor Filme Internacional
O agente secreto
Foi apenas um acidente
Valor sentimental
Sirat
A voz de Hind Rajab

Melhor Canção Original
‘Dear me’ - Diane Warren: Relentless
‘Golden’ - Guerreiras do k-pop
‘I lied to you’ - Pecadores
‘Sweet dreams of joy’ - Viva verdi

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Por Luisa Mello e Madu Suhet
postado em 15/03/2026 19:08 / atualizado em 15/03/2026 19:11
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