AO VIVO: Confira os vencedores do Oscar 2026

Confira os vencedores de cada categoria do Oscar, premiação mais importante do cinema. A cerimônia é realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles, a partir das 20h, no horário de Brasília. A transmissão oficial pela TV Globo, TNT e HBO Max.
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Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Teyana Taylor - Uma batalha após a outra
Wunmi Mosaku - Pecadores
Amy Madigan - A hora do mal
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Melhor Animação
Guerreiras do k-pop
Zootopia 2
Elio
Arco
A pequena amélie
Melhor Curta Animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters
Melhor Figurino
Avatar: fogo e cinzas
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Pecadores
Melhor Maquiagem e Penteado
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
Coração de lutador: the smashing machine
A meia-irmã feia
Melhor Direção de Elenco
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Uma batalha após a outra
O agente secreto
Pecadores
Melhor Curta
Butcher's stain
A friend of dorothy
Jane Austen's period drama
Os cantores
Two people exchanging saliva
Melhor Ator Coadjuvante
Benício Del Toro - Uma batalha após a outra
Jacob Elordi - Frankenstein
Sean Penn - Uma batalha após a outra
Delroy Lindo - Pecadores
Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de Hamlet
Uma batalha após a outra
Sonhos de trem
Melhor Roteiro Original
Blue moon
Foi apenas um acidente
Marty supreme
Valor sentimental
Pecadores
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Marty supreme
Uma batalha após a outra
Pecadores
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: fogo e cinzas
F1: O Filme
Jurassic world: recomeço
Pecadores
O ônibus perdido
Melhor Curta Documentário
All the empty rooms
Armed with a only a camera: The life and death of brent renaud
Children No More: "Were and are gone"
The devil is busy
Perfecly a strangeness
Melhor Documentário
Alabama: presos do sistema
Embaixo da luz de neon
Rompendo rochas
Um zé ninguém contra putin
A vizinha perfeita
Melhor Trilha Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A vida antes de hamlet
Pecadores
Uma batalha após a outra
Melhor Som
F1: O Filme
Pecadores
Sirat
Frankenstein
Uma Batalha após a outra
Melhor Montagem
F1: O filme
Marty supreme
Uma batalha após a outra
Valor sentimental
Pecadores
Melhor Fotografia
Marty supreme
Frankenstein
Pecadores
Uma batalha após a outra
Sonhos de trem
Melhor Filme Internacional
O agente secreto
Foi apenas um acidente
Valor sentimental
Sirat
A voz de Hind Rajab
Melhor Canção Original
‘Dear me’ - Diane Warren: Relentless
‘Golden’ - Guerreiras do k-pop
‘I lied to you’ - Pecadores
‘Sweet dreams of joy’ - Viva verdi