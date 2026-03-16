Festival Coolritiba 2026: Seu Jorge e Criolo terão encontro inédito

O Festival Coolritiba 2026 confirmou que a atração surpresa da edição, marcada para o dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR), será Seu Jorge convida Criolo, show inédito que reúne dois dos artistas mais relevantes da cena musical brasileira.

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A apresentação marca o retorno de Seu Jorge ao evento, após sua participação em 2024, e também traz de volta ao palco do festival o rapper Criolo, que já passou pelo Coolritiba em edições anteriores.

Esse encontro com o Criolo no Coolritiba é uma celebração. Faz muito tempo que a gente não toca junto, então vai ser especial reviver essa parceria no palco. A gente tem uma história bonita, muitas ideias e músicas que nasceram desse encontro, algumas que o público conhece e outras que ainda ficaram guardadas. Voltar a dividir esse momento ao vivo vai ser emocionante, afirma Seu Jorge.

O Coolritiba chega à sua oitava edição, ocupando um lugar fixo no calendário dos melhores eventos do país, e mais uma vez, está repleto de surpresas que tornam a experiência cada vez mais inesquecível.

Coolritiba: outras grandes atrações confirmadas

Além da atração surpresa agora revelada, o lineup deste ano reúne nomes como o projeto Dominguinho, que reúne João Gomes, Jotapê e Mestrinho em uma celebração contemporânea do forró. O festival também recebe Os Garotin convidando Fat Family, Gilsons, AnaVitória, Lagum, Marina Sena, Djonga e Céu, que comemora 20 anos de carreira.

Completam a programação Ajuliacosta, Ana Frango Elétrico, Chico Chico, Mundo Livre S/A, Janine Mathias e Wes Ventura convidando Dimelo.

O line-up ficou muito especial. O momento do mercado permitiu que a gente tivesse grandes junções: novos talentos e novas promessas, nomes que estão em um momento importante da carreira, além dos medalhões, 100% brasilidade. É um line-up democrático. Conseguir juntar tudo isso na mesma data, sem dúvida, é o que vai fazer a diferença no festival deste ano, conta Gian Zambon, sócio da SEVENX e idealizador do festival.

Arte e adrenalina – Além da música, o Coolritiba prepara intervenções visuais inéditas e experiências que se tornaram parte da identidade do evento, como a tirolesa e a Skyfall, que voltam a atravessar a Pedreira e garantem aquele elemento de adrenalina que o público ama. A edição também reforça o olhar para a cena criativa de Curitiba, com espaço ampliado para moda autoral e produções culturais independentes.

O Coolritiba também mantém sua proposta de responsabilidade ambiental. Desde a primeira edição, o evento compensa 100% dos gases emitidos, realiza a reciclagem dos resíduos gerados, utiliza cenografia com materiais reutilizados, disponibiliza copos retornáveis e oferece água gratuita ao público, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis.