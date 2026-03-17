Rita Batista rebate supostas críticas e garante que saída do É de Casa não representa rebaixamento

Rita Batista marcou presença na festa de lançamento da novela das seis Nobreza do Amor, realizada na noite desta segunda-feira (16), e falou sobre a nova fase na dramaturgia após deixar o comando do É de Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em conversa exclusiva com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, para o TV Fama, da RedeTV!, a comunicadora rebateu críticas de que teria sido rebaixada ao trocar o matinal pela novela. O que não pode ser rebaixado é meu salário, que graças a Deus se mantém, graças a Deus, e eu ainda fico nessa moral de ir e voltar para minha cidade natal, eu continuo morando em Salvador e ainda moro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nos hotéis em que a TV Globo disponibiliza e isso desde sempre, o contrato da bonita tem isso, declarou.

Sem demonstrar incômodo, ela afirmou que comentários negativos fazem parte da exposição pública. Mas assim as pessoas falam o que quer, minha vó dizia que quem tem boca fala o que quer, mas pode continuar falando, falem mal mas falem de mim, tá tudo certo, minha gente eu tô na novela das seis, disse.

Rita ainda destacou que seu nome aparece na abertura da trama como integrante do elenco principal. Meu nome tá lá na abertura, não é nem participação Rita Batista, tá lá como elenco, afirmou.

A apresentadora também comentou os rumores sobre uma possível substituição no É de Casa. As pessoas estão torcendo para alguém entrar no meu lugar no É de Casa (risos), o É de Casa continua com Maria Beltrão, Tiago Oliveira e Talita Morete, disse.

Ao final, ela ressaltou o apoio da emissora e a liberdade para conduzir sua trajetória profissional. A vida é cítrica e graças a Deus eu tenho a possibilidade de fazer da minha carreira e da minha vida o que eu quero com o apoio da TV Globo, completou.