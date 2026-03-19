Cineastas de Taguatinga lançam documentário sobre praça icônica

A Praça da CNF, em Taguatinga, tem muita história para contar. A idealizadora e produtora Viviane Macedo e a diretora de fotografia Michele Rolim decidiram mostrar uma parte dessa trajetória no documentário CNF - Frequência Underground, que será lançado nesta sexta-feira (20/3), às 21h, na Galeria Olho de Águia.

O filme conta com a participação de veteranos da cena cultural de Taguatinga, como Jailede Assis Ricardo, o Kareca, dono da Cervejaria Kaixa d’Água; Ivaldo Cavalcante, fotojornalista e fundador da Galeria Olho de Águia; Natinho, vocalista da banda Radical Sem Dó, ícone da cena punk da região; e Matheus Ribeiro, músico e proprietário do extinto bar Isso Aqui é DF, além de artistas da cidade e frequentadores da praça.

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O roteiro é assinado por Thayara Martins, escritora e jornalista de Taguatinga, com direção de Fernanda Carvalho. O documentário foi realizado com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC) e teve a colaboração do pioneiro Getúlio Romão, que, aos 80 anos, fotografa Taguatinga desde a década de 1960.

A pesquisa para o documentário também contou com material da Biblioteca Pública Machado de Assis, do Arquivo Público do Distrito Federal, além do arquivo particular dos principais entrevistados.