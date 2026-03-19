Torture Squad é convidado do podcast do Bangers Open Air 2026

O festival Bangers Open Air, que acontece nos dias 25 e 26 de abril, no Memorial da América Latina, em São Paulo, inaugurou nesta semana a sua nova temporada de podcasts sob a condução de Bruno Sutter.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As gravações, realizadas no Dharma Studios, prometem capturar a essência das vivências dos convidados no âmbito musical, especialmente relacionadas ao festival que é um marco no cenário dos shows no Brasil e na América Latina.

O segundo episódio do podcast traz a presença de Castor e Mayara Puertas, baixista e vocalista respectivamente, da banda de thrash/death metal Torture Squad. O bate-papo explorou a história de resiliência da banda, desde os tempos de viagens em ônibus de linha até as apresentações da banda no Wacken Open Air, na Alemanha.

Castor também relembrou a entrada de Mayara na banda, e destacou a quebra de paradigmas em um cenário historicamente machista. Mayara compartilhou sua preparação física e técnica para aguentar as exigências dos vocais extremos e da presença de palco, celebrando o aumento da representatividade feminina no metal e o atual protagonismo de músicos brasileiros em grandes bandas do cenário mundial.

Confira o episódio, que vai ao ar nesta quinta-feira (19), às 19h: