Compositor de hits do Maneva e Julies, DEKO lança ‘Meu Lar’ com Yeti Reggae Club

Responsável por músicas que somam mais de 400 milhões de plays nas plataformas digitais e gravadas por nomes como Maneva, Julies e Expressão Regueira, o cantor e compositor DEKO lança Meu Lar, em parceria com a Yeti Reggae Club. A faixa já está disponível e marca um novo momento na trajetória do artista, agora mais voltado à própria interpretação.

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O lançamento articula dois movimentos complementares dentro do reggae nacional: de um lado, a bagagem de um compositor que ajudou a construir parte da estética recente do gênero; do outro, uma banda em crescimento, que vem consolidando sua presença e identidade dentro da cena.

Meu Lar aposta em uma sonoridade que mistura reggae com elementos de R&B e lo-fi, criando uma atmosfera mais intimista. A escolha estética acompanha a proposta da letra, que desloca o amor do campo da idealização para o da decisão, partindo da ideia de quebrar as amarras da convenção.

A Yeti Reggae Club, liderada por Isaías Nunes também coautor da faixa com DEKO , atua como parte ativa da construção musical. Com mais de 20 milhões de reproduções acumuladas, a banda reforça o alcance do lançamento e evidencia uma aproximação criativa com o artista.

A produção é assinada pelo Lunar Estúdios, com direção audiovisual de Leonardo Rocha.

Confira: