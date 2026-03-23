Viih Tube aciona Justiça alegando calote em campanha com empresa ligada a Xuxa

Viih Tube, ingressou na Justiça alegando não ter recebido por uma campanha publicitária realizada para a Espaçolaser, empresa que tem entre suas sócias Xuxa Meneghel. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

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Segundo o jornalista, o contrato foi firmado em 7 de maio de 2024 e previa a publicação de conteúdo no Instagram da influenciadora, além do direito de uso de imagem por 30 dias. O valor acordado era de R$ 25 mil, enquanto a agência Connect Cast, responsável pela intermediação, ficaria com R$ 10 mil.

Na ação, Viih Tube afirma que cumpriu integralmente o contrato, mas não recebeu o pagamento. E-mails anexados ao processo mostram cobranças à Connect Cast, que teria indicado datas para o repasse que não se concretizaram.

Já a Espaçolaser afirma que realizou o pagamento à agência intermediadora em 27 de maio de 2024 e considera suas obrigações quitadas.

A influenciadora cobra R$ 30.963,96 na ação. O processo segue em aberto e sem movimentações recentes.