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Viih Tube aciona Justiça alegando calote em campanha com empresa ligada a Xuxa

Influenciadora cobra R$ 25 mil por publicidade e afirma em ação que pagamento não foi feito

Viih Tube aciona Justiça alegando calote em campanha com empresa ligada a Xuxa - (crédito: TMJBrazil)
Viih Tube aciona Justiça alegando calote em campanha com empresa ligada a Xuxa - (crédito: TMJBrazil)

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Viih Tube, ingressou na Justiça alegando não ter recebido por uma campanha publicitária realizada para a Espaçolaser, empresa que tem entre suas sócias Xuxa Meneghel. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

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Segundo o jornalista, o contrato foi firmado em 7 de maio de 2024 e previa a publicação de conteúdo no Instagram da influenciadora, além do direito de uso de imagem por 30 dias. O valor acordado era de R$ 25 mil, enquanto a agência Connect Cast, responsável pela intermediação, ficaria com R$ 10 mil.

Na ação, Viih Tube afirma que cumpriu integralmente o contrato, mas não recebeu o pagamento. E-mails anexados ao processo mostram cobranças à Connect Cast, que teria indicado datas para o repasse que não se concretizaram.

Já a Espaçolaser afirma que realizou o pagamento à agência intermediadora em 27 de maio de 2024 e considera suas obrigações quitadas.

A influenciadora cobra R$ 30.963,96 na ação. O processo segue em aberto e sem movimentações recentes.

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Daniel Gomes - TMJBrazil

    Por Daniel Gomes - TMJBrazil
    postado em 23/03/2026 13:42
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