Felipeh Campos retoma ‘Melhor da Noite’ após ser internado em estado grave - (crédito: TMJBrazil)

O jornalista e apresentador Felipeh Campos retorna nesta quinta-feira (25) à apresentação do programa Melhor da Noite, exibido pela Band às 22h20, depois de ser internado em estado grave, fato que gerou preocupação entre fãs e colegas. Em entrevista exclusiva o colunista Daniel Nascimento, jornal O Dia, ele detalhou os momentos que antecederam sua internação.

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“Aconteceu tudo tão rápido, e eu sozinho!”, afirmou, recordando a necessidade de internação imediata no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde permaneceu quatro dias sob cuidados médicos intensivos.

“As plaquetas normalizaram de uma forma bem positiva, mas ainda requer cuidados”, explicou Felipeh, ressaltando a importância de seguir as recomendações médicas para não comprometer seu processo de recuperação.

Sobre o retorno à televisão, o apresentador comentou: O médico só me liberou para fazer o programa e voltar para casa, só, mais nada, enfatizando o cuidado contínuo com a saúde.