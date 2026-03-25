K-Pop terá evento especial em SP para celebração de 30 anos de marca

No próximo domingo (29), São Paulo ganha um novo ponto de encontro para fãs de cultura pop, música e dança. Em comemoração aos seus 30 anos no país, a marca LG promove um evento gratuito no Parque Villa-Lobos que promete transformar o espaço em um verdadeiro festival de lifestyle inspirado no universo do K-Pop.

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A proposta vai além de uma celebração de marca: o evento se posiciona como um guia cultural ao ar livre para quem quer vivenciar de perto a energia da onda sul-coreana, conhecida como Hallyu. Com programação aberta ao público, a experiência convida visitantes a mergulharem em um ambiente onde música, dança e tecnologia se encontram de forma dinâmica e acessível.

O K-Pop Dance-Off

O destaque da agenda é o K-Pop Dance-Off, uma batalha de dança que transforma o parque em palco para performances cheias de atitude, estilo e conexão coletiva. Criadores de conteúdo e nomes já conhecidos da cena lideram o encontro, incentivando o público a participar, seja dançando, aprendendo coreografias ou simplesmente aproveitando o clima vibrante que tomou conta da cultura jovem global.

Para quem busca programas diferentes na cidade, o evento se encaixa perfeitamente como um passeio de domingo: ao ar livre, gratuito e com forte apelo visual e interativo. A trilha sonora fica por conta das caixas de som da LG xboom, que ajudam a criar uma atmosfera imersiva e potente, amplificando a experiência sensorial do público.

Para Anna Karina Pinto, diretora de marketing da LG Brasil, celebrar 30 anos da marca no país é também celebrar as conexões que construídas com o consumidor brasileiro ao longo dos anos: Trazer o K-Pop para o Parque Villa-Lobos é uma forma de nos aproximarmos das novas gerações por meio da cultura, da música e da expressão criativa. Queremos inspirar o público a viver essa experiência de forma leve, divertida e coletiva, mostrando como a tecnologia pode estar presente nesse lifestyle de maneira natural, afirma.

A proposta do evento é simples: reunir pessoas, criar memórias e celebrar a cultura do k-pop em um dos espaços mais icônicos da cidade.

LG K-Pop Dance-Off (Batalha de dança e celebração de aniversário da LG no Brasil)

29 de março de 2026 (domingo), das 12 às 16h.

Parque Villa Lobos Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020