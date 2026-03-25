Bangers Open Air: criador do ‘Chuva TV’ é o novo convidado de podcast - (crédito: TMJBrazil)

O convidado do episódio 3 é Chuva, criador do Chuva TV. Durante a conversa, ele relembra como trocou as cordas da guitarra pelo microfone na pandemia, construindo uma identidade visual própria para superar a timidez e conquistar espaço nos bastidores das casas de shows.

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O episódio também aborda a importância dos criadores de conteúdo na renovação da cena, aproximando a nova geração dos grandes nomes da comunicação do rock e metal no Brasil.

Bruno Sutter e Chuva também compartilharam suas experiências no Bangers Open Air, destacando a infraestrutura do festival, o clima familiar e a expectativa elevada para a edição de 2026.

Consolidado como o epicentro do metal na América do Sul, o Bangers Open Air celebra a paixão que une a comunidade do som pesado. Com uma curadoria de prestígio, reunindo ícones consagrados e grandes promessas do gênero, o festival promete dois dias de energia intensa e apresentações históricas, capazes de marcar para sempre a memória do público.

Confira: