Motirô lança ‘Em Construção’ para celebrar 20 anos de história

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Duas décadas após redefinirem a estética das pistas de dança e colocarem o rap no topo das paradas de sucesso, o lendário trio Motirô anuncia oficialmente seu aguardado retorno. A formação original, composta por DJ Hum, Cabal e Lino Krizz, apresenta ao mundo o single comemorativo Em Construção, uma obra que não apenas celebra o passado glorioso, mas projeta o grupo para o futuro da produção musical contemporânea.

O reencontro de uma das formações mais influentes da história do hip hop brasileiro marca uma era onde a maturidade artística e a inovação tecnológica se fundem para criar sonoridades viscerais.

O impacto de 2003 e a eternização do clássico ‘Senhorita’

Para compreender a relevância deste retorno em 2026, é preciso revisitar o início dos anos 2000, um período que serviu como um verdadeiro divisor de águas para o hip hop global. No Brasil, essa revolução teve o nome de Motirô. Em 2003, o trio presenteou o público com Senhorita, um hino atemporal que conseguiu a proeza de romper as barreiras geográficas e sociais do gênero. A canção dominou as paradas musicais de norte a sul, provando que a versatilidade do rap nacional poderia conquistar tanto as ruas das periferias quanto as grandes baladas de luxo em Sao Paulo e no Rio de Janeiro.

Após o relançamento estratégico do álbum em formatos de CD e vinil em 2006, os integrantes decidiram explorar novos horizontes em carreiras solo de sucesso. Esse movimento, embora tenha deixado um hiato nos palcos como grupo, serviu apenas para aumentar o status cult do Motirô

DJ Hum consolidou sua posição como um dos produtores mais respeitados da América Latina, Cabal elevou o nível lírico do rap comercial e Lino Krizz tornou-se a voz de alma inconfundível que transitou por diversos gêneros da música negra.

Motirô: o retorno com ‘Em Construção’ e a química preservada

Agora, vinte anos depois do marco inicial, o Motirô prova que sua química permanece intacta e resistente ao tempo. Em Construção chega ao mercado em março de 2026 com um beat altamente dançante, mantendo a essência fundamental que tornou o trio famoso: a música feita especificamente para a pista.

A produção impecável de DJ Hum fornece a base perfeita para a entrega natural e precisa das rimas de Cabal, enquanto Lino Krizz eleva a faixa com seus refrões marcantes e carismáticos.

O resultado é uma composição energética que consegue equilibrar a nostalgia de um legado glorioso com a modernidade das técnicas de mixagem atuais. Em 2026, onde a música digital muitas vezes carece de calor humano, o Motirô traz de volta a textura orgânica do hip hop clássico. Em Construção é mais do que um single comemorativo; é a reafirmação de que o bom hip hop é eterno e continua evoluindo, adaptando-se às novas gerações sem perder sua identidade primordial.

Disponibilidade digital e o mercado de vinil em 2026

O lançamento de Em Construção não se restringe apenas ao ecossistema do Spotify e da Apple Music. Alinhado com o renascimento do formato analógico observado neste primeiro trimestre de 2026, o single terá uma tiragem exclusiva em vinil de sete polegadas produzida pela Humbatuque Records. Essa decisão estratégica atende a uma demanda crescente de colecionadores que buscam a fidelidade sonora e a experiência tátil que apenas o disco físico pode proporcionar.

Em Construção é mais do que um single comemorativo; é a reafirmação de que o bom hip hop é eterno e continua evoluindo. A faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming e terá uma tiragem exclusiva em vinil 7 polegadas pela Humbatque.

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