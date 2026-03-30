Sheila Mello compra, paga, não recebe e aciona empresa na Justiça

A dançarina Sheila Mello ingressou com ação na Justiça após relatar problemas com uma compra realizada pela internet. De acordo com o processo, ela afirma que adquiriu peças de roupa em setembro de 2024, mas não recebeu os itens nem obteve o reembolso dos valores pagos.

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Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a compra foi realizada no valor de R$ 1.741,32, dividido em 12 parcelas no cartão de crédito. O pedido teria sido aprovado no mesmo dia, com prazo de entrega previsto até 20 de outubro de 2024, o que não teria sido cumprido.

Ainda conforme a ação, a artista buscou resolver a situação diretamente com a empresa responsável pela venda, por meio de contatos via e-mail e aplicativos de mensagem. As respostas recebidas, no entanto, teriam sido genéricas, com justificativas relacionadas a dificuldades logísticas e promessas de envio do código de rastreio, sem efetiva solução.

O processo aponta que, mesmo após diversas tentativas ao longo dos meses, não houve entrega dos produtos nem devolução do valor pago. A defesa sustenta falha na prestação de serviço e destaca o desgaste enfrentado pela consumidora na tentativa de solucionar o caso.

Na ação, Sheila Mello solicita a restituição do valor desembolsado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil. O caso tramita na Justiça.