Bruna Strait e Bárbara Grando transformam a pista em experiência em ‘Something Beautiful’

Entre a batida e o corpo existe um intervalo quase imperceptível aquele em que a música deixa de ser escutada e passa a ser vivida. É nesse espaço que se organiza Something Beautiful, novo single de Bruna Strait em parceria com Bárbara Grando, apresentado pela primeira vez no palco Perrys, no Lollapalooza Brasil, e agora disponível nas plataformas.

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A escolha de testar a faixa ao vivo antes do lançamento oficial não é apenas estratégica, mas reveladora. A música nasce justamente desse ambiente: a pista como espaço de validação, mas também de construção. Não se trata apenas de fazer dançar, mas de criar uma experiência compartilhada.

Essa faixa nasceu muito da sensação de quando a música bate certo na pista. É quando todo mundo esquece o resto e simplesmente vive aquele momento, afirma Bruna Strait. Pra mim, música eletrônica também é sobre liberdade, conexão e alegria.

Com mais de uma década de atuação, a produtora carioca consolidou sua presença na cena eletrônica transitando entre o Tech House, o Minimal Deep e o House. Em Something Beautiful, no entanto, há um deslocamento que não rompe com essa base, mas a expande: a incorporação de elementos do dance pop reposiciona sua linguagem dentro de um circuito que dialoga tanto com o club quanto com o streaming.

A presença de Bárbara Grando é decisiva nesse movimento. Responsável pela composição ao lado de Mara Marques e Bibi, a cantora desloca a ideia de diversão para além do entretenimento imediato, aproximando-a de um processo de libertação.

Uma das formas mais espirituais de manifestar a alegria de viver pode estar no simples fato de se divertir. Soltar o passado, as inseguranças, e se jogar no momento também é um ato de confiança, observa.

O encontro entre as duas artistas, iniciado no ambiente digital, rapidamente se consolidou em resultados concretos. O remake autorizado de Cant Get You Out of My Head, de Kylie Minogue, que ultrapassou 400 mil streams, funciona como ponto de partida para um diálogo que aqui se aprofunda em material autoral.

Ao mesmo tempo, o lançamento se insere em um movimento mais amplo dentro da música eletrônica, ainda marcada por disputas de espaço e representatividade. Ao dividir line-ups com nomes como Michael Bibi, Mau P e Martin Garrix, Bruna Strait reafirma a importância de tensionar esse cenário.

Eu acredito muito em crescer junto e em abrir espaço para novas artistas. Ter a Bárbara comigo nisso torna tudo ainda mais representativo, conclui.

Something Beautiful não se limita ao formato de single. Funciona como um gesto daqueles que deslocam o foco da música como produto para a música como experiência.

Confira: