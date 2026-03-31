Luxo e melodia: Casio apresenta o novo Celviano em noite de estrelas da música e da arquitetura - (crédito: TMJBrazil)

A flagship da Casio localizada na loja Made in Brazil Music Megastore em São Paulo (SP), recebeu o lançamento do novo piano Celviano Grey Beige, consolidando a chegada do modelo ao mercado nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento reuniu convidados do setor cultural e do design, com destaque para o arquiteto e pianista Ricardo Abreu e o músico Allen Lima, integrante da Família Lima.

O encontro serviu para apresentar o novo modelo, que aposta em uma cor neutra, moderna e sofisticada adequando-se perfeitamente aos projetos de decoração atuais sem abrir mão da alta qualidade sonora da marca.

“A nova versão do Celviano vai além de proporcionar um alto desempenho musical; ela foi projetada para oferecer um estilo de vida vibrante dentro do espaço de convivência”, afirma Koji Takahashi, Presidente da Casio Brasil.

Os tradicionais e consagrados preto e marrom dão lugar ao tom grey beige trazendo uma leveza que conversa diretamente com as tendências da arquitetura contemporânea, sendo uma opção versátil para diferentes estilos de interiores.

Ampliando sua estratégia para além do universo musical, a Casio integra ao projeto vozes influentes do design e da arquitetura contemporânea. Entre as colaborações está o olhar de Ricardo Abreu, cuja assinatura é marcada por uma sólida trajetória de reconhecimento internacional e uma expertise que transita entre a harmonia das teclas e o rigor da forma.

Com projetos exibidos na Europa e América Latina, sua autoridade estética é chancelada por distinções de peso, como os prêmios Casa & Jardim 2022 e o Ouro no Prêmio Tile 2025, reafirmando seu papel na vanguarda do setor.

Para Ricardo Abreu, a escolha de um instrumento passa tanto pela sonoridade quanto pela estética do espaço onde ele será inserido: O piano sempre foi o instrumento que mais despertou meu interesse, justamente por sua capacidade de preencher o ambiente. Ao longo da minha trajetória, compreendi como a música se funde a outras expressões, como a arquitetura, revelando que tudo faz parte de um mesmo ecossistema. Eu buscava enxergar as composições de Bach nas construções barrocas e a genialidade de Mozart nas linhas clássicas, comenta.

Nos projetos de Ricardo Abreu, o piano vai muito além de sua função musical. Ele se torna protagonista do espaço, integrando música, arquitetura e design de forma orgânica, elegante e inspiradora. Cada instrumento é pensado para dialogar com o ambiente, valorizando a estética e elevando a sensação de bem-estar e sofisticação.

O Celviano Grey Beige, com sua tonalidade neutra e sofisticada, harmoniza com paletas suaves, materiais naturais e linhas contemporâneas, criando ambientes residenciais que combinam sofisticação, aconchego e elegância. Já a linha Privia, com design minimalista e leve, se adapta a layouts multifuncionais ou espaços ousados, funcionando simultaneamente como instrumento de performance e peça de destaque arquitetônico.

O piano não apenas preenche o espaço, ele interage com ele, estabelecendo ritmo, atmosfera e identidade visual. É uma extensão do projeto arquitetônico e do estilo de vida que buscamos transmitir, afirma Ricardo.

Ricardo Abreu demonstra que música e arquitetura podem coexistir em perfeita harmonia. O piano deixa de ser apenas instrumento para se tornar experiência, beleza e inspiração, transformando cada ambiente em um espaço de estilo, emoção e sensorialidade.

A atmosfera da noite ganhou contornos memoráveis com a apresentação de Allen Lima. O artista oficial da Casio presenteou os convidados com um pocket show exclusivo, onde cada nota tocada se entrelaçava com a sofisticação e versatilidade do Celviano Grey Beige, transformando o ambiente em uma experiência sensorial completa.

É uma grande satisfação apresentar uma linha que combina altíssima fidelidade musical e design sofisticado. O Celviano Grey Beige atende estudantes e profissionais, harmonizando com qualquer estilo de interior e oferecendo uma experiência pianística única. A Casio conseguiu unir qualidade sonora e sofisticação visual para criar uma experiência completa, afirma Allen Lima.

A noite foi prestigiada por nomes influentes da música brasileira, criando um ambiente de intercâmbio de diferentes gêneros. Entre os presentes estavam Ton Carfi, que vive um momento de destaque após sua participação no Grammy Latino, e Cleberson Horsth, tecladista e fundador do Roupa Nova, uma das maiores referências da música popular no país.

Também compareceram os músicos e produtores Andy Morais, Bruno Alves, Emilio Mendonça e Paulo Vaz, da banda Supercombo, todos reconhecidos pela técnica e pela presença constante nos palcos e estúdios mais importantes do Brasil.

Samuel Cimirro, Diretor Executivo da Casio Brasil comentou sobre a estratégia da marca de integrar tecnologia musical e design no desenvolvimento de seus produtos: O Celviano representa um conceito de sofisticação e elegância clássica, enquanto as linhas de teclados e pianos Privia refletem a modernidade por meio de seu design, cores e versatilidade”.