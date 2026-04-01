Ex-BBBs Babu Santana e Sol Vega são sondados para novela na Globo, diz colunista - (crédito: TMJBrazil)

A Globo avalia a possibilidade de escalar ex-participantes do Big Brother Brasil em uma próxima novela. Segundo revelou, com exclusividade, o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Sol e Babu estão sendo sondados pela área de dramaturgia da emissora para possíveis papéis.

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A movimentação ocorre após a repercussão dos conflitos protagonizados pelos dois durante o reality. As discussões exibidas no programa ganharam destaque nas redes sociais e ampliaram o alcance dos participantes para além da atração.

Entre os momentos mais comentados, está uma discussão em que Sol protagonizou um bordão direcionado a Babu, que acabou viralizando e sendo reproduzido por internautas e foliões durante o Carnaval.

Apesar dos atritos no confinamento, a emissora divulgou recentemente que os dois voltaram a se encontrar nos Estúdios Globo, durante gravações para o portal Receitas. Na ocasião, eles conversaram, marcando um momento de reconciliação.

De acordo com o jornalista, fontes ligadas à emissora afirmam que a consulta feita aos dois também busca avaliar a viabilidade de uma atuação conjunta, considerando eventuais divergências após o período no programa.

Ambos são atores e já têm histórico de trabalhos na TV Globo, o que pode favorecer uma eventual parceria na dramaturgia. Procurada, a emissora preferiu não se pronunciar.