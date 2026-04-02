DAY LIMNS inaugura projeto da Podpah Records com inédita ‘Energia’ e reforça nova fase artística

DAY LIMNS foi a responsável por inaugurar o programa Nova, novo projeto da Podpah Records que aposta em performances exclusivas de músicas inéditas como vitrine para a cena contemporânea. Na estreia, a artista apresentou Energia, faixa que marca não apenas o início da temporada, mas também uma virada estética em sua trajetória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com formato de live session minimalista, o projeto prioriza a essência da música e a força da interpretação. Nesse ambiente mais cru, DAY evidencia sua transição para a chamada Era Solar, fase em que sua sonoridade se desloca de um universo mais introspectivo para uma abordagem mais luminosa, urbana e voltada à experiência coletiva.

A escolha da artista para abrir o programa dialoga diretamente com seu momento na indústria. Conhecida como uma das principais compositoras do pop brasileiro, DAY assina sucessos de nomes como Anitta, Luísa Sonza e Vitão, consolidando uma trajetória que vai além da performance e se estende à construção criativa do mercado musical.

Esse reposicionamento também se reflete em sua performance nas plataformas digitais. O single Imagina, lançado em parceria com Giana Mello, alcançou o Top 50 Viral do Spotify Brasil e também ganhou projeção internacional ao figurar no ranking de Portugal, ampliando seu alcance fora do país.

Trabalhar de forma orgânica e genuína tem tornado esse momento muito especial. Hoje eu consigo me sentir presente para aproveitar cada conquista, afirma DAY.

Mais do que apresentar uma nova música, a participação no Nova funciona como um marco simbólico de maturidade artística. Ao ocupar o espaço inaugural do projeto, DAY LIMNS estabelece o tom de uma fase mais consciente, livre e alinhada às transformações do pop contemporâneo.

Confira: