CHAMELEO acelera entre desejo e excesso no videoclipe de ‘Curvas’

Luzes acesas. Rua viva. E uma sensação que não vai embora. Em Curvas, CHAMELEO pega o caos da cidade e transforma em som. Tudo gira em torno de um romance que não para quieto. Tem pressa, tem distância, tem vontade. E tudo isso bate junto, sem freio.

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A faixa chega às plataformas nesta quinta (2) e puxa mais um fio dessa nova fase do artista. A composição é de Vivian Kuczynski, Pedro Bom e Gabriela Grafolin. A história é simples e ao mesmo tempo não é. É sobre cruzar cidades, de São Paulo ao Rio, só pra viver algo que talvez nem devesse acontecer. Mas acontece.

Na produção, Vivian Kuczynski imprime peso e movimento. O som mistura pop com pegadas de rock e indie, sem soar engessado. Vai crescendo, abrindo camadas, criando aquela sensação de estrada à noite. Tipo quando você não sabe exatamente pra onde tá indo mas continua.

Essa música vem de um lugar muito real pra mim, conta CHAMELEO. Essa coisa de querer mais o tempo todo. De correr atrás de sensação, prazer, novidade. Dá uma ansiedade, sabe? Uma inquietação que invade tudo, até o jeito de se relacionar. No fim, você nem sabe onde isso vai dar. E a música aceita essa dúvida.

CHAMELEO: um mergulho visual na noite urbana

O clipe amplia esse clima. A direção é de SCOZ e Lucas Cobucci, e a vibe é clara: noite, calor e tensão no ar. Tudo parece intenso demais e passageiro na mesma medida.

Gravado no centro de São Paulo, em lugares como Love Cabaret e Andar de Cima, o vídeo abraça o caos urbano. São cenários onde tudo pode começar e acabar na mesma noite. Sem aviso.

Tem pole dance, elenco em cena e uma narrativa que mistura ficção com emoção crua. CHAMELEO circula por esse ambiente como quem observa e vive ao mesmo tempo.

O clipe continua direto o universo de Impostor, explica. É mais noturno, mais denso. Um tipo de pista onde tudo gira em torno de atenção, desejo, excesso. Mas, no meio disso, ainda tem espaço pra sentir de verdade.

O clipe estreia hoje, às 21h: