Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (6/4)

CONFORTO E AVENTURA

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

O conforto é necessário, porque ser humano algum consegue manter a saúde física ou psíquica quando submetido a condições desconfortáveis sem perspectiva alguma de isso terminar, mas, ao mesmo tempo, se o ser humano se dedica exclusivamente a consolidar seu conforto, deixa assim de cumprir seu destino, que é participar da aventura da vida.

Quando é que o saudável conforto se torna impróprio é uma medida difícil de determinar, tanto quanto não se sabe tampouco em que momento a necessária zona de conforto se converte na dimensão onde o humano oculta de si próprio a covardia diante dos desafios da vida.

É preciso aceitar certa medida de desconforto, porque só assim a alma humana transcende a inércia e se dispõe a se lançar à aventura da vida, comprovando que o melhor se encontra no que ainda se desconhece.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O tempo de conter seus impulsos está acabando, mas isso não quer dizer que se abra a comporta para você fazer o que quiser do jeito que lhe convier. É preciso medir com clareza o que você pretende conquistar. Isso sim.

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TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça o que estiver ao seu alcance para tentar convencer as pessoas a seguirem seus passos e fazerem tudo de acordo com sua visão. Porém, não espere nada além de resistência, pelo menos no início. Depois tudo melhora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil convencer as pessoas a se agruparem, porém, sem esse entendimento, provavelmente as boas ideias acabarão como tantas outras vezes acabaram, boas intenções que o vento leva. Melhor que agora seja diferente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As divisões e confrontos atrasam o que poderia ser muito bom para todas as pessoas envolvidas, e diante desse cenário o que sua alma pode fazer de melhor é ficar à margem, aguardando a poeira assentar. Agir depois.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora você não precisa fazer grande esforço para conquistar suas pretensões, mas isso só vale se nos meses anteriores você se envolveu nas lutas necessárias que garantam liberdade e independência nos anos vindouros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas pessoas que têm endereçado a você hostilidades logo mais terão de se retratar, e se não o fizerem, você encontrará a oportunidade de dar o troco à altura de cada uma delas, não que isso seja grande coisa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por enquanto, não é evidente quem é a favor e quem está em contra, ainda que de forma solapada. Daqui a pouco, você vai conseguir identificar com clareza quais são umas e outras pessoas, e ajustar as contas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Todas essas articulações que você anda fazendo sem cessar darão resultados, mas não tirarão de suas costas a maior parte das responsabilidades e tarefas. Isso será cansativo, mas também será compensador.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esses tempos que parecem chatos demais para sua alma estão com os dias contados, porque logo mais o cenário vai esquentar e trazer a você a chance de se envolver em novas encrencas, sempre no bom sentido da palavra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Daqui a pouco você vai experimentar o quanto as coisas estão mudando, e o quanto, também, você vai precisar ser determinante em relação aos seus desejos e pretensões. Nada virá servido em bandeja de prata.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Depois de ter passado um bom tempo arrumando tudo para ter mais domínio sobre a situação, sua alma busca encrenca, mas no bom sentido, porque não nasceu para se acomodar em segurança alguma, porém, para a aventura.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Milhares de coisas precisam de sua atenção ao mesmo tempo, portanto, é melhor você preparar a alma e o corpo, exorcizando da mente a ideia de que não vai dar conta do recado, porque provado está, você dá conta.