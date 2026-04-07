Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (7/4)

SEGURANÇA E DESAFIOS

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Se o medo te constrange ao ponto de evitares te lançar à aventura da vida, aceitando novos desafios, apesar dos argumentos sensatos que justificam essa atitude, precisas saber que essa decisão te envelhece, porque para manter a jovialidade o humano precisa de aventuras.

É evidente que não seria o caso de se meter em quanta encrenca surgir, imaginando que todas as aventuras mereçam ser experimentadas, isso seria tolice, porém, se tudo que buscas é segurança e proteção, aos poucos tua presença perde a juventude e se torna presa em sua zona de conforto.

Ninguém sabe qual é a medida de equilíbrio entre o necessário conforto e a prontidão para aceitar as aventuras; essa medida há de ser fruto de sábio discernimento que não coloque em perigo a necessária segurança, mas tampouco perca de vista os desafios que a vida oferece.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É importante, até sensato, se preparar para as semanas vindouras, que serão determinantes para você avançar no terreno das disputas em andamento. Procure ter clareza a respeito dos objetivos que pretende conquistar.

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TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Espere resistência, não conte com que suas ideias e planos sejam aceitos de imediato, porque este é um momento da história do mundo em que as coisas estão de ponta-cabeça, perturbando o bom andamento dos planos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A perspectiva certa é que se eliminem as diferenças, divisões e separatismos para que se promova a união de forças entre todas as pessoas envolvidas. Parece uma tarefa impossível de cumprir, mas é a que lhe cabe agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vanguarda do atraso ainda existe, porque no fundo todas as pessoas sabem que se atuassem em conjunto, solidariamente, seriam imbatíveis. Porém, ainda assim, muitas continuam semeando discórdias e divisões.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Continue fazendo as articulações pertinentes para se libertar desse passado que não deve acompanhar você ao futuro próximo. Aposte em perspectivas que sejam as mais diferentes possíveis de tudo que você já viveu.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ter de lidar com hostilidades é desanimador, mas já que essas acontecem, não deixe passar em branco a oportunidade de dar o troco, porque se você não toma uma atitude, as pessoas continuarão fazendo mais do mesmo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ajustes de contas que você tem em mente precisam ser protelados, mas não por muito tempo, algumas horas talvez, para que o cenário fique mais claro e evidente. Ganhar tempo vai ajudar nas decisões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitas das promessas que as pessoas fazem neste momento produzem entusiasmo em você, mas deixar sob a responsabilidade delas o bom andamento de tudo não seria sábio de sua parte. Dominar tudo dá trabalho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Decida agora que rumo dar à sua vida, porque logo mais os acontecimentos se precipitarão e não haverá muita margem de manobra para ficar pensando no tipo de orientação que seus passos seguirão. Decida agora.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No futuro próximo, você terá de ser mais determinante quanto aos seus desejos e pretensões, senão o mundo e as pessoas vão passar por cima de você e, depois, não haverá margem para lamentações. Seja determinante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo de investir na sua segurança e conforto está terminando, tendo sido muito importante para você garantir mais domínio da situação. Porém, o futuro desejável há de ser um cenário onde ocorram mais aventuras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nesse cenário desafiador que exige muita presença de espírito de sua parte, todo e qualquer pensamento que pretenda convencer você de que não vai dar conta do recado há de ser silenciado sumariamente, de imediato.