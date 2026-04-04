Max Oliver lança ‘Meus Braços’ e consolida o Modern Country no Brasil via Algohits

O mercado da música country no Brasil ganha um novo capítulo. Com distribuição estratégica da Algohits, o cantor Max Oliver lança Meus Braços, single que transporta a estética de Nashville (EUA) para o público brasileiro.

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A canção, escrita por Max em parceria com Yves Andaku, funciona como a ponta de lança da versão de estúdio do projeto Gira Som, da gravadora Girassol Music, marcando um momento de alta maturidade técnica e artística do cantor.

Para atingir o padrão sonoro das grandes produções norte-americanas, Max Oliver contou com um time de peso nos bastidores. A produção musical é assinada por Ricardo Lopes principal nome do country no Brasil e produtor de Paula Fernandes em conjunto com Enoque Rodolfo, reconhecido por sua trajetória com a dupla Zé Henrique e Gabriel.

A sonoridade foca no equilíbrio entre o peso das guitarras e a melodia orgânica, bebendo da fonte de ídolos como Morgan Wallen e do recente projeto country de Post Malone.

Segundo Max Oliver, o momento é de crescimento exponencial e foco na qualidade: Estamos em franca ascensão, tanto musicalmente como comercialmente. O lançamento de Meus Braços reflete essa busca por um som que respeita as raízes, mas olha para o futuro do gênero no país.

Através da parceria com a Algohits, o artista garante que sua música chegue às principais plataformas com suporte tecnológico de ponta.

O lançamento de Meus Braços é apenas o início de um cronograma intenso para 2026. Os próximos passos preveem a gravação e lançamento de um audiovisual contemplando todas as músicas autorais do artista.

Atualmente, Max Oliver já trabalha na finalização de novas faixas inéditas que integrarão suas próximas apresentações ao vivo, consolidando sua presença nas principais playlists do gênero com o suporte da Algohits.

A faixa traz referências diretas de nomes como Luke Combs, buscando uma sonoridade que dialogue com o público jovem e tradicional ao mesmo tempo. Com a inteligência de mercado da Algohits, o single busca ocupar espaços estratégicos no streaming, reforçando a posição de Max Oliver como um dos expoentes da renovação do country nacional sob o selo Girassol Music.

Confira: